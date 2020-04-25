ПЕРЕДОВИЦА: Борьба с коронавирусом еще не закончена

Министерство образования подает сигналы - хотя и нечеткие - об открытии школ; все громче говорят также о планировании небольших мероприятий; родители все смелее приводят своих детей в детсады; правительство тоже все увереннее говорит об открытии торговых центров.

Все это, конечно, радует и добавляет оптимизма, ведь в начале кризиса никто не знал, как поведет себя вирус в нашей стране и каким образом общество воспримет строгие нормы поведения, с которыми мы до сих пор никогда не сталкивались. Ведь это было впервые, когда правительство объявило чрезвычайное положение.

Однако излишняя эйфория может оказаться опасной и с восстановлением нормального жизненного ритма спешить не стоит. Как сказал руководитель чрезвычайного положения премьер-министр Юри Ратас, лучше выждать еще месяц, чем принять решение на день раньше. Ведь вирус все же мало нам известен и может повести себя коварно.

Мы наблюдаем новые вспышки коронавируса как в Китае, так и в других странах, где уже успели насладиться радостью победы. Как и в Эстонии. Вспомним хотя бы эпизод с вечеринкой тартуских студентов в общежитии. У нас в Ида-Вирумаа тоже несколько дней не отмечалось ни одного нового заразившегося, но потом они появились снова. Особенно тревожит произошедшее в кивиылиском детсаду, так как мы не знаем, идет ли речь о новом очаге заражения, а если да, то каковы его масштабы.