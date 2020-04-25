Сб, 25.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Дмитрий Дмитриев

Дмитрий Дмитриев.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Он не такой человек, кто будет делать сальто, но на самом деле он вполне хороший депутат. Дай бог побольше таких. Он вовсе не безликий депутат. Он сделал глупость, это правда" - так любимица ида-вируских избирателей на протяжении последних лет Яна Тоом охарактеризовала чуть больше года назад известного эстонской общественности в основном по скандалам из-за драки и ралли по пням Дмитрия Дмитриева - депутата, который занимает ее место в Рийгикогу уже больше пяти лет, пока Тоом собирает голоса здесь, а сама занимается европейскими делами в Брюсселе и Страсбурге.

Тем не менее Дмитриев наряду с членством в Рийгикогу параллельно пытался контролировать политическую ситуацию в своем родном городе Кивиыли, который после административной реформы вошел в состав Люганузеской волости. Центристская партия там пользуется далеко не такой большой поддержкой, как, например, в Кохтла-Ярве или Силламяэ, однако год назад Дмитриев в результате политической акробатики все-таки пришел вместе со своим полком к власти в Люганузе.

Но, как принято в тех краях уже много лет, власти там едва удается продержаться год. Так что произошедший на этой неделе властный переворот был логичным и ожидаемым. Нет никаких сомнений, что Дмитриев уже замышляет контратаку.

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