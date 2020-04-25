ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Дмитрий Дмитриев

"Он не такой человек, кто будет делать сальто, но на самом деле он вполне хороший депутат. Дай бог побольше таких. Он вовсе не безликий депутат. Он сделал глупость, это правда" - так любимица ида-вируских избирателей на протяжении последних лет Яна Тоом охарактеризовала чуть больше года назад известного эстонской общественности в основном по скандалам из-за драки и ралли по пням Дмитрия Дмитриева - депутата, который занимает ее место в Рийгикогу уже больше пяти лет, пока Тоом собирает голоса здесь, а сама занимается европейскими делами в Брюсселе и Страсбурге.