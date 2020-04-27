В Йыхви хотят урезать зарплату зампредседателя волостного собрания

Сейчас председатель волостного собрания получает 2500 в месяц, а заместитель председателя - компенсацию в размере минимальной зарплаты (584 евро). Паас пишет, что с момента введения новой системы оплаты в 2018 году на назначаемые заместителям председателя волостного собрания выплаты истратили больше 19000 евро вместе с налогами, в то время как ни одному из замов не пришлось за этот период поруководить заседанием волостного собрания.