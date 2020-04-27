В Йыхви хотят урезать зарплату зампредседателя волостного собрания

Входящий в оппозицию Йыхвиского волостного собрания Пауль Паас представил проект, по которому компенсацию заместителям председателя волостного собрания уменьшили бы наполовину.
Сейчас председатель волостного собрания получает 2500 в месяц, а заместитель председателя - компенсацию в размере минимальной зарплаты (584 евро). Паас пишет, что с момента введения новой системы оплаты в 2018 году на назначаемые заместителям председателя волостного собрания выплаты истратили больше 19000 евро вместе с налогами, в то время как ни одному из замов не пришлось за этот период поруководить заседанием волостного собрания.
"На сегодня любому думающему члену волостного собрания и жителю Йыхвиской волости должно быть окончательно ясно, что отсутствует разумное основание платить заместителям председателя волостного собрания повышенную плату за ничегонеделание", - написал Паас.
Паас находит, что зампредседателя должен получать плату, как и простой член собрания, то есть 262,80 евро, а в случае ведения заседания волостного собрания в отсутствие председателя плата удваивалась бы.