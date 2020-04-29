В Ида-Вирумаа единственный активный очаг коронавируса остается еще в Кивиыли

Во вторник утром Департамент здоровья сообщил о шести новых случаях заражения в Кивиыли, в среду - еще об одном. Всего в среду в Ида-Вирумаа поступили результаты 150 тестов.

По словам руководителя Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, все выявленные на этой неделе в Ида-Вирумаа заразившиеся были связаны с тем самым семейственным кругом в Кивиыли, где и произошла коронавспышка.

Хотя в среду вирус диагностировали только у одного человека, Муузикус отметила, что все же еще рано говорить, что кивиылиская вспышка заболевания пошла на спад. "Поскольку из этого круга вирус дошел также до одного работника детсада, находившегося в близком контакте с коллегами, то от них тоже могут прийти позитивные пробы. Но мы, конечно, надеемся, что все эти люди серьезно отнесутся к пребыванию на карантине и не заразятся, а если с кем-то из них это и случится, то они не заразят, в свою очередь, свое близкое окружение".

Часть детсадовских работников прошли тест и получили негативный ответ. В то же время Муузикус отмечает, что люди, у которых рано сданный тест оказался негативным, не должны терять бдительности, ведь первый тест может и не показать наличие заболевания. "Всем находившимся в близком контакте надо все же две недели наблюдать за своим здоровьем и при необходимости снова пройти тест перед выходом на работу".

По словам Марье Муузикус, кивиылиский регион остается на сегодня единственным активным очагом вируса в Ида-Вирумаа. Из других мест положительных проб не поступало уже более недели. Диагностированные ранее в других регионах Ида-Вирумаа случаи заболевания можно, по словам Муузикус, считать скоро закончившимися. "Надеемся, что оттуда сообщений о новых случаях не поступит", - добавила она.

Например, в Йыхви все семь человек, у кого диагностировали коронавирус, на сегодня выздоровели, а в Кохтла-Ярве выздоравливают последние из болевших.

С начала пандемии в Ида-Вирумаа было сделано 4824 теста на коронавирус, из которых позитивными оказались 122 теста, то есть 2,5 процента.