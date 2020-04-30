Весенние концерты пройдут в необычном формате

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Первые трансляции записанных концертов собрали небывалое количество публики, например, выступление танцоров "Радости" посмотрели почти две тысячи человек! Не менее востребованным стал 25 апреля танцевальный спектакль "Золушка", созданный ансамблем "Ритм", премьера которого состоялась два года назад, - его увидели 1700 зрителей.

- Культурная жизнь города перебралась в интернет, - сказала директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. - У каждого коллектива имеется коллекция записей номеров или концертов, с которыми они выступали и в нашем доме, и на других сценических площадках, почему бы о них не вспомнить сейчас, когда нет возможности встретиться? Руководители коллективов поддержали идею, технические сотрудники также активно подключились. Первый опыт показывает, что решение о подготовке концертов-воспоминаний было правильным: публика пришла и довольна, получили множество хороших откликов.