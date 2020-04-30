Чт, 30.04.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Весенние концерты пройдут в необычном формате

Танцевальный спектакль "Золушка" в режиме онлайн посмотрели в прошлую субботу 1700 зрителей.

ФОТО: Игорь Парв

В мае-июне наступает время отчетных весенних концертов танцевальных, музыкальных и вокальных коллективов, но в этом году из-за пандемии увидеть и порадоваться успехам талантливых горожан вживую будет невозможно: все массовые мероприятия запрещены. Тем не менее поклонники творческих коллективов и другие интересующиеся искусством имеют возможность порадоваться: сотрудники Кохтла-Ярвеского центра культуры подготовили ряд программ в формате онлайн, и они оказались очень востребованы.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Первые трансляции записанных концертов собрали небывалое количество публики, например, выступление танцоров "Радости" посмотрели почти две тысячи человек! Не менее востребованным стал 25 апреля танцевальный спектакль "Золушка", созданный ансамблем "Ритм", премьера которого состоялась два года назад, - его увидели 1700 зрителей.

- Культурная жизнь города перебралась в интернет, - сказала директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. - У каждого коллектива имеется коллекция записей номеров или концертов, с которыми они выступали и в нашем доме, и на других сценических площадках, почему бы о них не вспомнить сейчас, когда нет возможности встретиться? Руководители коллективов поддержали идею, технические сотрудники также активно подключились. Первый опыт показывает, что решение о подготовке концертов-воспоминаний было правильным: публика пришла и довольна, получили множество хороших откликов. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ