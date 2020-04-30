Весенние концерты пройдут в необычном формате

В мае-июне наступает время отчетных весенних концертов танцевальных, музыкальных и вокальных коллективов, но в этом году из-за пандемии увидеть и порадоваться успехам талантливых горожан вживую будет невозможно: все массовые мероприятия запрещены. Тем не менее поклонники творческих коллективов и другие интересующиеся искусством имеют возможность порадоваться: сотрудники Кохтла-Ярвеского центра культуры подготовили ряд программ в формате онлайн, и они оказались очень востребованы.
Первые трансляции записанных концертов собрали небывалое количество публики, например, выступление танцоров "Радости" посмотрели почти две тысячи человек! Не менее востребованным стал 25 апреля танцевальный спектакль "Золушка", созданный ансамблем "Ритм", премьера которого состоялась два года назад, - его увидели 1700 зрителей.