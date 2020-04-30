СВОДКА ПОЛИЦИИ: Жестокий хозяин собаки оказался под следствием
24 апреля в полицию сообщили, что на улице Геологической в Силламяэ 26-летний мужчина жестоко обращался со своей собакой. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.
Сын напал на пожилую мать
27 апреля в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Виру в Силламяэ 52-летний мужчина ударил свою 83-летнюю мать, причинив ей физическую боль и нанеся травмы. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
Ударила коллегу
27 апреля в полицию сообщили, что 23 апреля на рабочем месте на улице Каазику в Йыхви женщина ударила своего 19-летнего коллегу, причинив ему физическую боль.
Проникшего в чужой дом забрали в полицию
27 апреля в полицию сообщили, что в деревне Пуртсе Люганузеской волости 51-летний мужчина проник в дом без разрешения владельца и отказался оттуда уходить. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
В Силламяэ ограбили мужчину
24 апреля в полицию сообщили, что на бульваре Виру в Силламяэ неустановленные лица применили физическую силу в отношении 28-летнего мужчины, отобрав у него мобильный телефон и наличные, чем причинили ущерб в размере 250 евро.
Нападение на семью в Сиргала
26 апреля в полицию сообщили, что в деревне Сиргала 68-летний мужчина угрожал 35-летней женщине, ее супругу и 14-летней девочке, а также нанес им побои. Мужчина задержан полицией в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.