СВОДКА ПОЛИЦИИ: Жестокий хозяин собаки оказался под следствием

Сын напал на пожилую мать

27 апреля в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Виру в Силламяэ 52-летний мужчина ударил свою 83-летнюю мать, причинив ей физическую боль и нанеся травмы. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

Ударила коллегу

27 апреля в полицию сообщили, что 23 апреля на рабочем месте на улице Каазику в Йыхви женщина ударила своего 19-летнего коллегу, причинив ему физическую боль.

Проникшего в чужой дом забрали в полицию

27 апреля в полицию сообщили, что в деревне Пуртсе Люганузеской волости 51-летний мужчина проник в дом без разрешения владельца и отказался оттуда уходить. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

В Силламяэ ограбили мужчину

24 апреля в полицию сообщили, что на бульваре Виру в Силламяэ неустановленные лица применили физическую силу в отношении 28-летнего мужчины, отобрав у него мобильный телефон и наличные, чем причинили ущерб в размере 250 евро.

Нападение на семью в Сиргала

26 апреля в полицию сообщили, что в деревне Сиргала 68-летний мужчина угрожал 35-летней женщине, ее супругу и 14-летней девочке, а также нанес им побои. Мужчина задержан полицией в качестве подозреваемого.

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