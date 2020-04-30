У Йыхвиской основной школы появился еще один вариант: модульный дом

Новое здание школы должно быть готово летом 2022 года, его построят на месте нынешнего школьного здания, которое пойдет под снос. Поэтому Йыхвиской основной школе нужна временная площадь предположительно на два учебных года.

В поисках решений

Изначально в качестве временной площади рассматривался корпус "А" Ида-Вирумааского центра профобразования, однако он оказался непригоден из-за разрастания плесневых грибов и домового гриба. Поэтому волостное управление вместе с Министерством образования и науки и коллективом школы ищет другие решения.

Часть классов надеются разместить в здании №5а площадью около 600 квадратных метров на улице Виру. Предложенное министерством здание, входящее в портфель "Riigi Kinnisvara", было построено в советские времена под детсад, много лет там находился Вируский окружной суд. До последнего времени арендаторами там были учреждения Министерства по делам сельской жизни.

По словам директора Йыхвиской основной школы Лийны Михкельсон, состояние здания идеальное. "Часть перегородок нужно снести, чтобы расширить помещения".

А во дворе здания на Виру, 5а может появиться модульное учебное здание. По словам председателя попечительского совета Йыхвиской основной школы Гуйдо Теллиса, это сейчас кажется единственной приемлемой возможностью избежать учебы во вторую смену.

- На встрече с руководством волости и школы в понедельник присутствовал также представитель фирмы-производителя модульных домов. В Эстонии возможности для их строительства есть, это решение применялось как в Харью-, так и в Тартумаа.

Запросят ценовые предложения

По словам Теллиса, ценовые предложения на модульные дома запросят у двух фирм, что даст представление, во сколько обойдутся доставка и установка модульных домов и какой будет ежемесячная арендная плата. От этого зависит, удастся ли частично или полностью избежать учебы во вторую смену.

Если избежать этого полностью не удастся, попечительский совет предпочитает, чтобы во вторую смену учились 1-3-е классы.

- Попечительский совет не согласен с обучением во вторую смену 7-9-х классов. На этой ступени основной школы ребенок закладывает фундамент для поступления в гимназию, и это определяет его дальнейшую жизнь. В начальных классах школьные дни короче, и день не будет таким растянутым. Очевидно, в таком случае придется также временно сдвинуть начало школьного дня на более раннее время и сократить продолжительность перемен, - отметил Теллис.

Помощник волостного старейшины Алексей Наумкин ранее говорил, что волость внесет изменения в образование и занятия по интересам, чтобы учащиеся во вторую смену дети смогли в них участвовать.