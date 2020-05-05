Возможен ли счастливый конец у экономического кризиса?

Вероятно, благополучное окончание экономического кризиса возможно, но в том случае, если большинство решений на уровне индивидуумов, предприятий, государства и Европы будут верными. Но когда может наступить этот счастливый конец?
К счастью, в Эстонии последствия глобальной пандемии оказались не столь разрушительными, как мы поначалу опасались, и признаки отступления коронавируса наблюдаются и в тех странах, которые пострадали от заболевания сильнее всего. Вирус обошел стороной большинство людей, однако мало тех, кого он не коснулся в экономическом плане.
Чем дальше, тем больше мы слышим о сокращениях, урезании доходов и принудительных отпусках. В некоторых отраслях экономики деятельность практически остановилась и в отношении будущего царит неопределенность. В некоторых сферах спрос на продукцию предприятий даже вырос, но их одолевают другие проблемы - нехватка рабочей силы, прерывание цепочек поставок, нехватка оборотных средств или иные рыночные барьеры, - которые сложно преодолеть в одиночку. Для предпринимателя экономический кризис может обернуться потерей личного имущества и плодов многих лет труда.
Что же делать, чтобы как можно быстрее и с наименьшими потерями выйти из усугубляющегося экономического кризиса? В первую очередь важно, чтобы люди оставались здоровыми. Для этого следует обеспечить функционирование системы здравоохранения, при необходимости оказать системе максимальную поддержку и вложиться в меры по сохранению здоровья людей. Последнее также создает предпосылку для более быстрого восстановления экономики.
Несомненно, необходимо также обеспечить непрерывное функционирование других государственных услуг (полиция, служба спасения, социальные услуги, образование и т.д.). В то же время государству нужно подумать о наиболее эффективных способах смягчить удары, нанесенные вирусом по экономике.
К данному моменту в рамках принятого Рийгикогу дополнительного бюджета определены субсидии для смягчения последствий кризиса и правительство в сотрудничестве с предпринимательскими организациями и социальными партнерами разработало применяемые меры поддержки. Большинство мер, которые до кризиса были бы квалифицированы как запрещенная государственная помощь, на данный момент акцептируются также Европейской комиссией.
В интересах Ида-Вирумаа важно ускорить подготовку к строительству нового завода масел в Аувере, направить больше денег в строительство дорог и поддержать иностранных инвесторов, которые хотят построить свое предприятие в Ида-Вирумаа.
Эстонская торгово-промышленная палата как крупнейшая в Эстонии организация, представляющая предпринимателей, представила правительству и общественности свое видение процесса смягчения последствий кризиса и необходимых для выхода из него мер. В основу предложений легла поступившая от предпринимателей информация о проблемах, вызывающих наибольшее беспокойство и требующих скорейшего решения.
Самой важной мерой поддержки для снижения рисков, связанных с потерей дохода, очевидно, является предлагаемая кассой по безработице компенсация заработной платы, которая на сегодняшний день уже действует. По оценке торговой палаты, важно продлить срок доступности меры, так как многие предприниматели испытают влияние кризиса со значительным запозданием, и для этого необходимо найти дополнительные средства.
В Ида-Вирумаа пользу от меры получают некоторые туристические предприятия, которые иначе бы ждало быстрое закрытие. Вместе с тем понятно, что на быстрое восстановление в туристическом секторе надеяться не приходится и резкое прекращение выплаты компенсации заработной платы привело бы к закрытию предприятий и сокращению работников.
В условиях кризиса и падения оборота предприятиям становится все сложнее финансировать текущую деятельность и выполнять взятые на себя финансовые обязательства. И здесь государство протянуло предприятиям руку помощи, среди наиболее важных мер можно отметить поручительство "KredEx" для обеспечения уже взятых кредитов и получения новых.
Согласно обратной связи от предпринимателей, нужно сделать еще больший упор на то, чтобы реально ускорить процесс предоставления поручительства. Также важно увеличить объем поручительств, чтобы обеспечить обслуживание также тех предприятий, до которых влияние кризиса в его первой фазе еще не дошло. Следует пересмотреть список отраслей, где предприятиям не дают поручительство по кредиту. Торговая палата придерживается точки зрения, что данная мера должна быть максимально узкой, а исключения - очень хорошо обоснованы.
Инвестиции государственного сектора в сегодняшней ситуации тоже являются важной принципиальной мерой, которая поможет смягчить отрицательное влияние кризиса. Уже запланированные тендеры не следовало бы откладывать, наоборот, нужно бы найти возможности осуществить подготовленные или подготавливаемые инвестиции раньше. В интересах Ида-Вирумаа важно ускорить подготовку к строительству нового завода масел в Аувере, направить больше денег в строительство дорог и поддержать иностранных инвесторов, которые хотят построить свое предприятие в Ида-Вирумаа.
Инвестиционный потенциал местных самоуправлений у нас, к сожалению, невелик, но и здесь важно быстро осуществлять уже начатые проекты и поддерживать предприятия, действующие на территории самоуправления, - например, путем инвестиций в инфраструктуру.
Для Эстонии как государства с открытой экономикой окончание кризиса и восстановление экономики во многом зависят от происходящего на наших важнейших целевых рынках. Критическое значение имеют ближайшие месяцы, так как они определят, какими будут ситуация и спрос, к примеру, в экономике Финляндии, Германии, Швеции или России. Если эти экономики будут восстанавливаться тяжело, то и у нас выход из кризиса может потребовать времени и терпения.
Вместе с тем экономика Эстонии, как показал кризис 2008 года, благодаря своим малым размерам гибка и быстро адаптируется, поэтому наше восстановление в перспективе может произойти гораздо быстрее, чем в случае больших и инертных экономик.