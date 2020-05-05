Возможен ли счастливый конец у экономического кризиса?

К счастью, в Эстонии последствия глобальной пандемии оказались не столь разрушительными, как мы поначалу опасались, и признаки отступления коронавируса наблюдаются и в тех странах, которые пострадали от заболевания сильнее всего. Вирус обошел стороной большинство людей, однако мало тех, кого он не коснулся в экономическом плане.

Чем дальше, тем больше мы слышим о сокращениях, урезании доходов и принудительных отпусках. В некоторых отраслях экономики деятельность практически остановилась и в отношении будущего царит неопределенность. В некоторых сферах спрос на продукцию предприятий даже вырос, но их одолевают другие проблемы - нехватка рабочей силы, прерывание цепочек поставок, нехватка оборотных средств или иные рыночные барьеры, - которые сложно преодолеть в одиночку. Для предпринимателя экономический кризис может обернуться потерей личного имущества и плодов многих лет труда.

Что же делать, чтобы как можно быстрее и с наименьшими потерями выйти из усугубляющегося экономического кризиса? В первую очередь важно, чтобы люди оставались здоровыми. Для этого следует обеспечить функционирование системы здравоохранения, при необходимости оказать системе максимальную поддержку и вложиться в меры по сохранению здоровья людей. Последнее также создает предпосылку для более быстрого восстановления экономики.

Несомненно, необходимо также обеспечить непрерывное функционирование других государственных услуг (полиция, служба спасения, социальные услуги, образование и т.д.). В то же время государству нужно подумать о наиболее эффективных способах смягчить удары, нанесенные вирусом по экономике.

К данному моменту в рамках принятого Рийгикогу дополнительного бюджета определены субсидии для смягчения последствий кризиса и правительство в сотрудничестве с предпринимательскими организациями и социальными партнерами разработало применяемые меры поддержки. Большинство мер, которые до кризиса были бы квалифицированы как запрещенная государственная помощь, на данный момент акцептируются также Европейской комиссией.

В интересах Ида-Вирумаа важно ускорить подготовку к строительству нового завода масел в Аувере, направить больше денег в строительство дорог и поддержать иностранных инвесторов, которые хотят построить свое предприятие в Ида-Вирумаа.

Эстонская торгово-промышленная палата как крупнейшая в Эстонии организация, представляющая предпринимателей, представила правительству и общественности свое видение процесса смягчения последствий кризиса и необходимых для выхода из него мер. В основу предложений легла поступившая от предпринимателей информация о проблемах, вызывающих наибольшее беспокойство и требующих скорейшего решения.

Самой важной мерой поддержки для снижения рисков, связанных с потерей дохода, очевидно, является предлагаемая кассой по безработице компенсация заработной платы, которая на сегодняшний день уже действует. По оценке торговой палаты, важно продлить срок доступности меры, так как многие предприниматели испытают влияние кризиса со значительным запозданием, и для этого необходимо найти дополнительные средства.