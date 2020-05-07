Субсидируемая государством правовая помощь подорожала; у идавирусцев есть и бесплатный вариант

С мая изменился порядок оказания субсидируемой государством правовой помощи. В прошлом году помощью юриста на льготных условиях воспользовались около тысячи идавирусцев.
Порядок оказания правовой помощи при поддержке государства изменился следующим образом: с 1 мая первые два часа юридической консультации стоят для клиента, как и прежде, 5 евро, далее можно получить 13 часов юридической помощи по цене 40 евро за час, что, по утверждению Министерства юстиции, значительно ниже средней рыночной цены.