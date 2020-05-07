Субсидируемая государством правовая помощь подорожала; у идавирусцев есть и бесплатный вариант

После окончания действия чрезвычайного положения в Йыхви снова можно будет получить субсидируемую государством юридическую консультацию у юристов "HUGO.legal" в бывшем здании уездной управы на Кесквяльяк, 1. До тех пор все встречи в офисах заменены видеоконсультациями.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik