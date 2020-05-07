Чт, 7.05.2020
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Субсидируемая государством правовая помощь подорожала; у идавирусцев есть и бесплатный вариант

После окончания действия чрезвычайного положения в Йыхви снова можно будет получить субсидируемую государством юридическую консультацию у юристов "HUGO.legal" в бывшем здании уездной управы на Кесквяльяк, 1. До тех пор все встречи в офисах заменены видеоконсультациями.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

С мая изменился порядок оказания субсидируемой государством правовой помощи. В прошлом году помощью юриста на льготных условиях воспользовались около тысячи идавирусцев.

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Порядок оказания правовой помощи при поддержке государства изменился следующим образом: с 1 мая первые два часа юридической консультации стоят для клиента, как и прежде, 5 евро, далее можно получить 13 часов юридической помощи по цене 40 евро за час, что, по утверждению Министерства юстиции, значительно ниже средней рыночной цены.

Прежде люди, зарабатывающие менее 1700 евро, получали юридическую помощь по следующему принципу: за первые два часа человек вносил собственное участие в размере 5 евро, следующие три часа стоили 20 евро за час, а следующие 10 часов - 40 евро за час.

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