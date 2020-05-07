ОДИН ВОПРОС: Откроет ли свои двери в понедельник йыхвиский "Pargi Keskus"?

- Со стороны торгового центра готовность имеется. Осмотрим коммунальные системы, работавшие в промежутке на уменьшенном уровне. Приготовим дезинфицирующие средства в необходимом объеме. Переговорим с охранными фирмами и фирмами по уборке, чтобы восстановить их услуги в прежнем объеме.

Ждем, что все же все арендаторы откроют свои магазины и представительства, но что будет на самом деле, выяснится в ближайшие дни. Конечно, это зависит и от того, какой ущерб они понесли в промежуточный период. Наверное, положение более маленьких магазинов посложнее.