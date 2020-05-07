Чт, 7.05.2020
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ОДИН ВОПРОС: Откроет ли свои двери в понедельник йыхвиский "Pargi Keskus"?

Аллан Мянд.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Правительственная комиссия дала разрешение вновь открыть торговые центры со следующего понедельника, однако расположенные в них развлекательные заведения должны еще оставаться закрытыми.

Проектный руководитель йыхвиского "Pargi Keskus" АЛЛАН МЯНД: 

- Со стороны торгового центра готовность имеется. Осмотрим коммунальные системы, работавшие в промежутке на уменьшенном уровне. Приготовим дезинфицирующие средства в необходимом объеме. Переговорим с охранными фирмами и фирмами по уборке, чтобы восстановить их услуги в прежнем объеме.

Ждем, что все же все арендаторы откроют свои магазины и представительства, но что будет на самом деле, выяснится в ближайшие дни. Конечно, это зависит и от того, какой ущерб они понесли в промежуточный период. Наверное, положение более маленьких магазинов посложнее.

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