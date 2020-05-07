Правительство предоставит сланцевому сектору налоговые льготы в размере 14 миллионов евро

Премьер-министр Юри Ратас сообщил, что в утвержденный пакет помощи входят: снижение платы за утилизацию золы, временная компенсация платежей за воду, выкачиваемую из карьеров и шахт, временное использование специально маркированного топлива в машинах и оборудовании для карьерных работ, возможность в случае необходимости обратиться в "Kredex" за кредитом или кредитной гарантией. "Поддержим людей, работающих в сланцевом секторе. Для этого окажем специальную помощь предприятиям, работающим в этом секторе, чтобы тысячи людей в Ида-Вирумаа могли сохранить свою работу как сейчас, так и в будущем. В то же время предприятиям необходимо самим адаптироваться и внедрять разработки, способствующие более чистому производству энергии", - заявил Юри Ратас.

Пакет помощи означает для государственного бюджета дополнительные расходы в размере порядка 14 миллионов евро. В то же время государство получает от этих предприятий около 60 миллионов евро в год в виде налогов на рабочую силу и 50 миллионов евро в виде других налогов и сборов. Если их бизнес-деятельность остановится, эти поступления для государства будут утрачены, то есть поддержка сама себя окупает.

В прошлом году доходы производителей сланцевого масла от экстпорта достигли 390 миллионов евро. В секторе с вековой историей работает около 7600 человек, кроме того, с ним в той или иной мере связаны еще тысячи жителей региона. В этом секторе, имеющем вековую историю, работают около 7600 человек, а в регионе с ним связаны еще тысячи человек.

Как сообщает портал rus.err.ee министр экономики и инфраструктуры Таави Аас объяснил, что в помощь сектору разработан пакет мер: "Среди них снижение экологического налога на складирование золы и временное компенсирование платы за использование выкачиваемой из карьеров и шахт воды. Временно будет разрешено также использование маркированного топлива для работающей в карьерах техники и оборудования".

После детальных исследований сланцевую золу еще в прошлом году исключили из списка опасных отходов. Поправка уравняла ставку налога на сланцевую золу со ставкой налога на пустую породу. Во втором полугодии Министерство окружающей среды планирует выйти с более масштабными предложениями по изменению системы экологических налогов.

Аас подчеркнул, что предприятия при необходимости могут обратиться также к фонду "Kredex" за займом или поручительством по кредиту.

Министерство экономики и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство окружающей среды и Министерство юстиции должны подготовить конкретные поправки для пакета помощи и представить их на заседании правительства.

В течение апреля в Ида-Вирумаа количество зарегистрированных безработных выросло на 659 человек, и по состоянию на конец месяца в уезде насчитывалось уже 7875 безработных. За месяц уровень безработицы повысился с 11,9 до 13 процентов, что явно превышает данный показатель в других уездах.