Кохтлаярвеска Наталья Николаева не мечтала о большой семье, но теперь утверждает, что не представляет своей жизни без детей. Так сложилось, что родных у нее нет, но словом "мама" ее называют семеро мальчиков и девочек, которых в разное время и по разным причинам свела судьба под одной крышей. Большинство воспитанников уже выросли и ушли в "самостоятельное плавание", но о маме Наташе не забывают - звонят и приезжают в гости.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Все началось около двух десятков лет назад, когда Наталья переехала из столицы в Кохтла-Нымме. Говорит, что хотя сама выросла в большой семье - семеро детей, многодетной мамой становиться не собиралась, но теперь и не представляет для себя другой жизни.