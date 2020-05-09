Кохтлаярвеска Наталья Николаева не мечтала о большой семье, но теперь утверждает, что не представляет своей жизни без детей. Так сложилось, что родных у нее нет, но словом "мама" ее называют семеро мальчиков и девочек, которых в разное время и по разным причинам свела судьба под одной крышей. Большинство воспитанников уже выросли и ушли в "самостоятельное плавание", но о маме Наташе не забывают - звонят и приезжают в гости.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Все началось около двух десятков лет назад, когда Наталья переехала из столицы в Кохтла-Нымме. Говорит, что хотя сама выросла в большой семье - семеро детей, многодетной мамой становиться не собиралась, но теперь и не представляет для себя другой жизни. 

- Они так быстро растут! - то ли радуется, то ли огорчается собеседница. - Кажется, давно ли двухлетняя Даша переступила мой порог, смешная и неуклюжая, мы с мужем ее уточкой называли, а теперь ей уже девятнадцать, гимназию заканчивает. Умница, отличница и мечтает о профессии врача или ветеринара, очень животных любит. Знаете, она с пяти лет читает - сама, играя с кубиками, научилась и очень меня удивила: взяла в руки газету и стала вслух читать.