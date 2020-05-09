Почему полицейские не соблюдают правило "2+2" и носят якобы бесполезные маски от пыли?

Почему патрулирующие на улицах полицейские сами не соблюдают так называемое правило "2+2" во время нынешней пандемии? Почему блюстители порядка носят маски от пыли, если их эффективность сомнительна, и что помогает полиции ловить больше пьяных водителей? "Северное побережье" взяло "показания" у руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта.

- Участились ли во время чрезвычайного положения случаи применения насилия - к примеру, стало ли больше семейного насилия?

- Что касается домашнего насилия, то на территории, подведомственной Йыхвискому отделению полиции, число известных полиции случаев даже немного сократилось.

- Это может быть связано с тем, что из-за карантина подобные случаи не выходят за пределы семьи?

- Это возможно, так как люди больше находятся дома и у жертвы не появляется возможности оповестить о случившемся. С другой стороны, соседи тоже проводят больше времени дома и могут заметить такие случаи. Если посмотреть, кто сообщает о случаях домашнего насилия, то порядок величин тот же, что был до чрезвычайного положения. Преимущественно, примерно в 75 процентах случаев, сообщает сама жертва или проживающий вместе с ней член семьи, в трети случаев сообщает третье лицо - например, сосед или кто-то другой.

- С чем же можно связать сокращение домашнего насилия, в то время как полиция поначалу опасалась обратного?

- На самом деле в масштабах всей Идаской префектуры оно не сократилось, хотя в Йыхвиском отделении полиции небольшое уменьшение есть. Статистика также показывает небольшое увеличение доли первичных случаев. Это определенно связано с тем, что во время чрезвычайного положения люди проводят вместе больше времени и могут возникнуть первые конфликты.

- В то же время мы узнали, что выросло количество пойманных нетрезвых водителей, хотя полиция сейчас не проводит поголовных проверок с целью их поимки. С чем это связано?

- Да, число нетрезвых водителей, пойманных на территории Идаской префектуры во время чрезвычайного положения, выше, чем, например, за аналогичный период прошлого года. Верно и то, что во время действия чрезвычайного положения полиция не создает "коридоры" для проверки на алкотестере. Но очевидно, что в связи с чрезвычайной ситуацией полицейских патрулей на улицах стало значительно больше. Во всех отделениях Идаской префектуры (Нарвском, Йыхвиском, Раквереском) число патрульных экипажей в дневное время увеличено до десяти. Это значительно больше, чем в обычное время. Поэтому у полиции больше возможностей поймать нетрезвых водителей.

Также наблюдается небольшая тенденция к росту числа сообщений от внимательных граждан, которые сообщают о подозрительных автомобилях, благодаря чему мы смогли отстранить от вождения больше нетрезвых водителей.

- Как вам кажется, стали ли люди в нынешней ситуации, находясь больше дома, употреблять больше алкоголя?

- Не могу сказать, стали ли люди употреблять больше алкоголя, но очевидно, что во время чрезвычайного положения движение на дорогах менее интенсивное, и поскольку полиции на улицах больше, а люди более чувствительны к различным правонарушениям, то у полиции больше возможностей для поимки нарушителей. Нельзя утверждать, что сейчас люди чаще садятся за руль в нетрезвом состоянии.

- А воры сейчас тоже больше сидят дома?

- Преступлений против собственности по сравнению с тем же периодом прошлого года стало меньше, хотя ненамного. На это наверняка влияет чрезвычайное положение в совокупности с увеличением присутствия полиции.

В период действия чрезвычайного положения число вызовов полиции в целом все-таки выросло, однако преобладающая причина этого роста - вызовы из-за нарушения ограничений режима чрезвычайного положения, например, правила "2+2" и т.д.

- То есть люди сообщают вам, если замечают, что где-то не соблюдается правило "2+2"?

- Да, люди внимательны, и полиция получает подобные оповещения, за что мы очень признательны. В таких случаях наше основное средство реагирования - дать разъяснения.

АНДРЕАС КЛИЙМАНТ Родился в 1980 году.

В 1998 году окончил 1-ю среднюю школу города Муствеэ.

В 2002 году окончил Академию внутренней обороны по специальности "коррекция", после чего приступил к работе в Тартуской тюрьме, где его последней должностью был пост руководителя информационно-следственного отдела.

В 2016 году начал работать заместителем директора Вируской тюрьмы, где организовывал исполнение наказаний в отношении молодежи.

В июне 2017 года приступил к работе руководителем службы пограничного и миграционного надзора в бюро погранохраны Идаской префектуры.

В 2018 году окончил Тартуский университет, получив степень бакалавра по специальности "юриспруденция".

С ноября 2018 года возглавляет Йыхвиское отделение полиции.

- Как часто приходится применять к нарушителям правил более жесткие меры?

- К сожалению, не все люди понимают разъяснения. Если после повторного объяснения человек все равно не понимает и не считает важным выполнять требования, то делают, например, предупреждение. За повторным предупреждением уже следует производство о проступке. На территории Йыхвиского отделения полиции такие производства о проступке проводились уже 32 раза.

- Штраф кто-нибудь получал?

- Да, они, как правило, и заканчиваются штрафом.

- Насколько большими были штрафы?

- Обычно сумма штрафа составляет порядка 100 евро.

- Полиция работает на передовой, и вы, с одной стороны, должны обеспечивать порядок, что зачастую предполагает близкий контакт с людьми, их транспортировку, доставку в арестантский дом и т.д. В то же время вы должны защищать своих работников от заражения вирусом. Как вы их защищаете?

- Вы совершенно правы, защита наших сотрудников сейчас является очень важной частью нашей работы, и поскольку в число наших обязанностей входит оказание помощи людям и их спасение, нам приходится разрешать разные ситуации. Одно из основных правил, которые соблюдает полиция, - постоянное использование средств индивидуальной защиты. Это маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

- Я как раз хотел спросить, почему полиция носит защитные маски от пыли, если многие специалисты говорят, что они бесполезны, а некоторые даже считают, что эти маски - потенциальные рассадники вируса?

- Да, к сожалению, есть разные оценки, но мы руководствуемся принципом, что маска полезна, она защищает, и это первоочередная и основная возможность защитить себя.

- Судя по статистике случаев заболевания, это, кажется, работает. Среди полицейских Идаской префектуры был всего один случай заражения в начале действия чрезвычайного положения.

- Да, так действительно можно сказать. Мы очень строго следим за сотрудниками во время чрезвычайного положения: если у работника появляются симптомы заболевания или если был контакт с людьми с симптомами заболевания, мы отправляем работника домой до выяснения результатов теста. При каждом таком подозрении, разумеется, также дезинфицируются транспортные средства и помещения.

- Много говорится о том, что люди устали от ритма жизни и правил, связанных с чрезвычайным положением. Вы в своей повседневной работе тоже ощущаете, что люди больше не хотят соблюдать правила?

- Как мы знаем, на данный момент чрезвычайное положение действует до 17 мая, и мы знаем, что некоторые ограничения уже ослаблены. Так как число новых заразившихся демонстрирует тенденцию к снижению, по-человечески может захотеться расслабиться. Но, к сожалению, с точки зрения полиции мы не можем этого допустить.

Людям тоже пока нельзя терять бдительность. Понятно, что хочется снова встретиться со своими близкими и друзьями, но нужно еще немного всем вместе поднапрячься, чтобы остановить распространение вируса.

На территории Идаской префектуры, к примеру, в последнее время значительно возросло число заразившихся в Люганузеской волости в Кивиыли. Поэтому полиция следит за соблюдением ограничений так же внимательно, как и прежде.

Однако я бы хотел отдать должное жителям Ида-Вирумаа, так как большинство людей все-таки соблюдают правила режима чрезвычайного положения. Я сказал, что нам пришлось возбудить лишь 32 производства о проступке из-за неоднократного нарушения правил, и это показывает, что большая часть людей все-таки выполняет требования, тем самым помогая воспрепятствовать распространению вируса.

- А что насчет усталости самих полицейских?

- Для полиции это операция по спасению жизней. Это и есть наша основная роль - помогать людям, оказавшимся в опасности. Поэтому полиция относится к ситуации со всей серьезностью.

- Но вопрос был в том, устали ли полицейские от всей этой ситуации или нет.

- Полицейские - тоже люди из плоти и крови, но поскольку для нас это операция по спасению жизней, то мотивация полиции выполнять эту работу по-прежнему высокая. В этой чрезвычайной ситуации наша работа стала интенсивнее как морально, так и физически. Поэтому мы реорганизовали свою работу и поддерживаем всех наших работников передовой линии, гарантируем, чтобы у них всегда имелись средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Также мы создали резерв: если наши сотрудники заболеют или устанут, мы сможем вызвать на работу здоровых и отдохнувших людей.

- Пришлось ли вам отказаться от каких-то повседневных функций из-за коронавирусного кризиса?

- Разумеется, нам пришлось пересмотреть свои рабочие процессы. В качестве примера можно привести часы работы залов обслуживания. В начале действия чрезвычайного положения время их работы в Идаской префектуре сократили до трех часов дня. У полиции и в обычное время есть определенный резерв, и понятно, что сейчас невозможно организовать все рабочие процессы тем же образом и в том же объеме. Но вся важная и нужная работа по-прежнему выполняется на высоком уровне.

- А почему полицейские, патрулируя на улицах, сами не соблюдают правило "2+2", чего они требуют от всех остальных?

- Полицейский выполняет общественные задачи. И поскольку наша задача - осуществление надзора и оказание помощи при обеспечении соблюдения ограничений, то для работников передовой линии сделаны исключения.

- Извлекли ли вы из текущей ситуации какие-то уроки, которые пригодятся вам и после окончания кризиса и чрезвычайного положения?

- Кризис и чрезвычайное положение научили многому. Главное - то, что чрезвычайное положение заставило пересмотреть наш подход ко многим вещам, которые мы до сих пор делали одним и тем же образом. Взять хотя бы новые ИТ-решения, которые ускоряют рабочие процессы. Их, безусловно, нужно будет применять и позднее. Чрезвычайная ситуация просто значительно ускорила внедрение этих изменений и поиск новых решений, позволяющих выполнять задачи проще и оперативнее.

- Полиция уже подготовила для своих работников какой-нибудь благодарственный пакет за борьбу на передовой линии этого фронта?