Вс, 10.05.2020
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Налоговые послабления не особо помогут "Kiviõli Keemiatööstus"

"Kiviõli Keemiatööstus" нынешним летом наполовину сократит производство масла и добычу сланца на своем разрезе.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Правительство республики решило уменьшить налоговое бремя сланцевой промышленности почти на 14 миллионов евро, однако для "Kiviõli Keemiatööstus" этих мер недостаточно, чтобы при нынешнем уровне цен сохранить производство масла в прежнем объеме.

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"Поддержим людей, работающих в сланцевом секторе", - сообщил в четверг премьер-министр Юри Ратас в своем аккаунте в социальных медиа поле того, как на заседании кабинета договорились по пакету мер помощи для поддержки этой отрасли промышленности. В утвержденный пакет помощи входят: снижение платы за утилизацию золы; временная компенсация платежей за воду, выкачиваемую из карьеров и шахт; временное использование специально маркированного топлива в машинах и оборудовании для карьерных работ.

Кивиыли уменьшит производство наполовину

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