Налоговые послабления не особо помогут "Kiviõli Keemiatööstus"

"Поддержим людей, работающих в сланцевом секторе", - сообщил в четверг премьер-министр Юри Ратас в своем аккаунте в социальных медиа поле того, как на заседании кабинета договорились по пакету мер помощи для поддержки этой отрасли промышленности. В утвержденный пакет помощи входят: снижение платы за утилизацию золы; временная компенсация платежей за воду, выкачиваемую из карьеров и шахт; временное использование специально маркированного топлива в машинах и оборудовании для карьерных работ.