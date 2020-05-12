Вт, 12.05.2020
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Мартин Бурак стал серебряным призером международных состязаний по брейк-дансу

Bboy Marvin не теряет форму и во время карантина - это он доказал, сразившись на виртуальном поле с коллегами из разных стран.

ФОТО: Частный архив

Не только тренировки спортсменов и танцоров в карантинный период перебрались в интернет, онлайн проводятся даже международные соревнования. Рискнувший выступить в виртуальном конкурсе по брейк-дансу кохтлаярвесец Мартин Бурак, выступавший под псевдонимом Bboy Marvin, сумел добраться до финала и занял второе место.

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Мартин Бурак - воспитанник кружка брейк-данса Кохтла-Ярвеского Дома творчества. Его тренер Игнат Лахно сказал, что поучаствовать в виртуальных состязаниях "Make some haus online battle" среди детей и молодежи пригласили друзья из украинского города Львова, он предложил своим ученикам - и двое из старшей группы решились.

- Организаторы отправили трек, под который участники должны были в течение минуты исполнить свою композицию, продемонстрировав трюки, которыми владеют, - объясняет Игнат. - Видео смотрели трое профессиональных судей, и тех, кто им понравился, приглашали в следующий этап. Из наших повезло Мартину. 

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