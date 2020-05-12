Мартин Бурак стал серебряным призером международных состязаний по брейк-дансу

Не только тренировки спортсменов и танцоров в карантинный период перебрались в интернет, онлайн проводятся даже международные соревнования. Рискнувший выступить в виртуальном конкурсе по брейк-дансу кохтлаярвесец Мартин Бурак, выступавший под псевдонимом Bboy Marvin, сумел добраться до финала и занял второе место.
Мартин Бурак - воспитанник кружка брейк-данса Кохтла-Ярвеского Дома творчества. Его тренер Игнат Лахно сказал, что поучаствовать в виртуальных состязаниях "Make some haus online battle" среди детей и молодежи пригласили друзья из украинского города Львова, он предложил своим ученикам - и двое из старшей группы решились.