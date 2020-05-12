Мартин Бурак стал серебряным призером международных состязаний по брейк-дансу

Bboy Marvin не теряет форму и во время карантина - это он доказал, сразившись на виртуальном поле с коллегами из разных стран.

Не только тренировки спортсменов и танцоров в карантинный период перебрались в интернет, онлайн проводятся даже международные соревнования. Рискнувший выступить в виртуальном конкурсе по брейк-дансу кохтлаярвесец Мартин Бурак, выступавший под псевдонимом Bboy Marvin, сумел добраться до финала и занял второе место.