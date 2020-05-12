Вт, 12.05.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Лидия Кюлаотс каждый день идет помогать пожилым людям

Лидия Кюлаотс отмечает, что важно к каждому подход найти, ведь чем положительнее люди будут смотреть на мир, тем и им, и другим будет лучше.

ФОТО: Частный архив

Шесть с половиной лет Лидия Кюлаотс является тем человеком, без которого не могут обойтись в своей повседневной жизни несколько пожилых людей. А в последнее время тем более - они не выходят из дома из-за коронавируса, напуганы им, так что приходится не только доставлять продукты и лекарства, но еще объяснять ситуацию.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Маска и перчатки стали обычными в рабочей экипировке работника по уходу на дому. "И все равно старики боятся, что я могу вирус принести, - говорит Лидия. - Если раньше я заходила в квартиру, помогала сделать уборку, иногда кого-то выводила погулять, то теперь это исключено. Общаемся по телефону, дальше коридора не захожу, оставляю пакеты с продуктами, лекарствами у дверей".

- Мы люди старые, мне 88 лет, мужу 93 года, и, конечно, боимся вируса, нам надо беречь друг друга, - говорит Мильви Роозипуу. - Лидочка молодец, все меры предосторожности соблюдает, оставляет сделанные для нас покупки в коридоре.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ