Лидия Кюлаотс каждый день идет помогать пожилым людям

Шесть с половиной лет Лидия Кюлаотс является тем человеком, без которого не могут обойтись в своей повседневной жизни несколько пожилых людей. А в последнее время тем более - они не выходят из дома из-за коронавируса, напуганы им, так что приходится не только доставлять продукты и лекарства, но еще объяснять ситуацию.
Маска и перчатки стали обычными в рабочей экипировке работника по уходу на дому. "И все равно старики боятся, что я могу вирус принести, - говорит Лидия. - Если раньше я заходила в квартиру, помогала сделать уборку, иногда кого-то выводила погулять, то теперь это исключено. Общаемся по телефону, дальше коридора не захожу, оставляю пакеты с продуктами, лекарствами у дверей".