Лидия Кюлаотс каждый день идет помогать пожилым людям

Лидия Кюлаотс отмечает, что важно к каждому подход найти, ведь чем положительнее люди будут смотреть на мир, тем и им, и другим будет лучше.

Шесть с половиной лет Лидия Кюлаотс является тем человеком, без которого не могут обойтись в своей повседневной жизни несколько пожилых людей. А в последнее время тем более - они не выходят из дома из-за коронавируса, напуганы им, так что приходится не только доставлять продукты и лекарства, но еще объяснять ситуацию.