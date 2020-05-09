ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ День победы 9 мая отпраздновали в Нарве

Очень много нарвитян собрал возле себя памятник "Танк". Полицейские и муниципальные добровольцы наблюдала за происходящим довольно пассивно, только изредка напоминая людям о необходимости дистанцироваться. Пара мотоциклистов была очень добросовестна - они прибыли к памятнику с сантиметровой лентой, отмеряя с ее помощью два метра.