ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ День победы 9 мая отпраздновали в Нарве

В условиях чрезвычайного положения в Нарве 9 мая не проводили организованных шествий и собраний, но и в индивидуальном порядке пришло к памятным местам много людей.
Очень много нарвитян собрал возле себя памятник "Танк". Полицейские и муниципальные добровольцы наблюдала за происходящим довольно пассивно, только изредка напоминая людям о необходимости дистанцироваться. Пара мотоциклистов была очень добросовестна - они прибыли к памятнику с сантиметровой лентой, отмеряя с ее помощью два метра.
В полдень прошел флешмоб: люди в разных местах Нарвы одновременно включили на смартфонах или пели сами песню "День Победы".
Нарвский мотоциклетный клуб Magnum MC в этот же день открыл свой дорожный сезон.