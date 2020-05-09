Сб, 9.05.2020
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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ День победы 9 мая отпраздновали в Нарве

В условиях чрезвычайного положения в Нарве 9 мая не проводили организованных шествий и собраний, но и в индивидуальном порядке пришло к памятным местам много людей.

Очень много нарвитян собрал возле себя памятник "Танк". Полицейские и муниципальные добровольцы наблюдала за происходящим довольно пассивно, только изредка напоминая людям о необходимости дистанцироваться. Пара мотоциклистов была очень добросовестна - они прибыли к памятнику с сантиметровой лентой, отмеряя с ее помощью два метра.

В полдень прошел флешмоб: люди в разных местах Нарвы одновременно включили на смартфонах или пели сами песню "День Победы".

Нарвский мотоциклетный клуб Magnum MC в этот же день открыл свой дорожный сезон.

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