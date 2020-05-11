Вт, 12.05.2020
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Волостная управа Йыхви хочет снова сделать отрезок улицы Вески двусторонним

Движение на отрезке улицы Вески возле бывшего лимонадного завода стало односторонним после строительства тротуара пять лет назад.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли /

Йыхвиское волостное управление планирует восстановить двустороннее движение на участке улицы Вески протяженностью около двухсот метров в центре города, но для расширения дороги необходимо купить землю у владельца участка под бывшим лимонадным заводом.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Волостной старейшина Макс Каур на заседании хозяйственно-бюджетной комиссии волостного собрания в конце апреля рассказал, что волостная управа ведет переговоры с собственником недвижимости о покупке полосы земли площадью 370 квадратных метров для расширения проезжей части. По словам Каура, собственники просили за квадратный метр участка 29 евро; на основании устной оценки, полученной от бюро недвижимости "Uus Maa", предложена цена 19 евро. Комиссия поддержала покупку земли по цене 23 евро за квадратный метр, при которой цена покупки всего участка составит 8510 евро. Окончательную сумму, которую волость сможет выложить за этот участок земли, определит волостное собрание.

Движение на отрезке улицы Вески стало односторонним в 2015 году, когда проезжая часть сузилась из-за строительства тротуара.

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