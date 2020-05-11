Волостная управа Йыхви хочет снова сделать отрезок улицы Вески двусторонним

Волостной старейшина Макс Каур на заседании хозяйственно-бюджетной комиссии волостного собрания в конце апреля рассказал, что волостная управа ведет переговоры с собственником недвижимости о покупке полосы земли площадью 370 квадратных метров для расширения проезжей части. По словам Каура, собственники просили за квадратный метр участка 29 евро; на основании устной оценки, полученной от бюро недвижимости "Uus Maa", предложена цена 19 евро. Комиссия поддержала покупку земли по цене 23 евро за квадратный метр, при которой цена покупки всего участка составит 8510 евро. Окончательную сумму, которую волость сможет выложить за этот участок земли, определит волостное собрание.