ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда будет готов кинотеатр "Apollo" в Йыхви?

Открытие йыхвиского кинотеатра с двумя залами, которое изначально было намечено на прошлое Рождество, а затем - на февраль, предприятие "Apollo" перенесло на 1 мая. Работы по строительству кинотеатра в торговом центре "Pargi Keskus" выходят на финишную прямую, однако из-за чрезвычайного положения кинотеатры пока открывать нельзя.