Вт, 12.05.2020
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда будет готов кинотеатр "Apollo" в Йыхви?

Яанус Виханд.

ФОТО: Рауль Меэ

Открытие йыхвиского кинотеатра с двумя залами, которое изначально было намечено на прошлое Рождество, а затем - на февраль, предприятие "Apollo" перенесло на 1 мая. Работы по строительству кинотеатра в торговом центре "Pargi Keskus" выходят на финишную прямую, однако из-за чрезвычайного положения кинотеатры пока открывать нельзя.

Председатель правления "Apollo Grupp" ЯАНУС ВИХАНД:

- Кинотеатр "Apollo" в Йыхви действительно почти готов. Однако точная дата открытия зависит от ряда обстоятельств. Когда она определится, мы обязательно сообщим.

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