Анвар Самост: Одна вспышка вируса не изменит сущность человека

Многие с энтузиазмом называют положительным следствием коронавирусного кризиса расширение применения цифровых каналов коммуникации и удаленной работы, но закрепится ли это изменение и действительно ли этому нужно радоваться?
Я не знаю, как проходят встречи заключенных с посетителями в эстонских тюрьмах. По американским сериалам и фильмам всем знакома сцена, когда заключенный и посетитель сидят друг напротив друга, разделенные толстой звуконепроницаемой стеклянной перегородкой, и разговаривают друг с другом по старомодному проводному телефону.
Иногда один прижимает ладонь к тускловатому стеклу, чтобы другой с противоположной стороны смог ответить тем же. Порой кто-то в порыве гнева бьет кулаком по стеклу, и тогда надзиратели его уводят. Все это грустно видеть, так как никакое опосредованное общение никогда по-настоящему не заменит реального человека и непосредственное общение.
Если кому-то из нас по несчастью пришлось бы оказаться по ту или другую сторону стеклянной перегородки и подержать в руке телефонную трубку, то - я абсолютно уверен - ни один не стал бы описывать свой опыт в десятках эссе на тему "Как общение со значимыми людьми по телефону - это настоящий прогресс и светлое будущее". Тем не менее многие уже почти два месяца находятся в таком положении, и каждый день появляется какое-нибудь оптимистическое восхваление роли "Zoom", "Skype" или "MS Teams" в изменении мира.
Вера в технический и общественный прогресс - вернее, в признаки этого прогресса - сильна. Также велико присущее человеку желание показать себя первопроходцем, новатором, лучше других.
К сожалению, единственное позитивное нововведение, которое привнесла в жизни миллионов людей в дни коронавирусной пандемии программа для видеокоммуникации "Zoom", заключается в ограничении сессии 40 минутами в бесплатной версии программы. По истечении 40 минут собрание (а в основном это собрания) или беседа прерываются. Это чистой воды прогресс, так как любое собрание, которое длится дольше, в действительности является пустой тратой времени.
Если бы удалось столь же результативно внедрить это правило при проведении обычных собраний, то мы действительно могли бы сказать, что пандемия коронавируса изменила мир к лучшему - по крайней мере, один его маленький аспект.
То обстоятельство, что средства видеокоммуникации существуют не один десяток лет, и тем не менее люди из очень разных культурных пространств предпочитают физически путешествовать, чтобы хотя бы на несколько часов встретиться лицом к лицу с другими людьми, свидетельствует об универсальных свойствах человеческой натуры. Мы остаемся людьми только до тех пор, пока общаемся друг с другом - в буквальном смысле. Без контакта нас бы просто не было.
Мы остаемся людьми только до тех пор, пока общаемся друг с другом - в буквальном смысле. Без контакта нас бы просто не было.
Каждый акт коммуникации несет в себе риск. И не только в виде болезней - иногда это внезапный и физический риск, угроза насилия. Садясь в машину, принимаешь риск, что едущий по встречной полосе водитель может заснуть за рулем, в самолете какой-нибудь измерительный прибор может давать неверные показания, в далекой стране может не быть безопасного правового порядка. Но жизни человека присущ риск, если бы мы не рисковали, нас бы не существовало. Общество, которое на протяжении очень долгого времени движется по пути полного избегания рисков, в конце концов тем или иным образом прекращает существование.
Рискуя в процессе непосредственного общения, мы демонстрируем собеседнику, что мы вкладываемся в игру, что мы относимся к нему серьезно. Именно для этого люди пожимают друг другу руки и пьют из одного сосуда, что, безусловно, является опасным и нерациональным действием, но именно в таком виде несет четкий посыл. Разделенный риск создает возможность разделить успех.
Удаленная работа может только казаться эффективной. Несомненно, есть люди, которые способны в одиночку создавать нечто очень ценное и делать это на протяжении долгого времени. Однако предпосылкой большинства достижений человечества было сотрудничество множества людей, их пребывание вместе, обмен опытом, в том числе и бессмысленный на первый взгляд контакт.
В системе образования тоже не случайно, что в школах много учеников и много учителей физически находятся вместе. Только так учащийся получает разнообразное образование, опыт и развивается как личность. Города, бюро, порты и школы - это физические отражения природы человека.
Когда бывший президент Банка Эстонии Ардо Ханссон на прошлой неделе написал в "Postimees", что после угасания вспышки коронавируса жизнь в Эстонии по большей части восстановится в том виде, в каком мы ее проживали несколько месяцев назад, то он имел в виду в первую очередь экономику. Наверняка так и будет, однако с еще большей уверенностью можно сказать, что естественная потребность людей общаться - и рисковать - восстановится прежде экономики, а иначе экономика и не имела бы никакого смысла.