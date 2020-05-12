Анвар Самост: Одна вспышка вируса не изменит сущность человека

Я не знаю, как проходят встречи заключенных с посетителями в эстонских тюрьмах. По американским сериалам и фильмам всем знакома сцена, когда заключенный и посетитель сидят друг напротив друга, разделенные толстой звуконепроницаемой стеклянной перегородкой, и разговаривают друг с другом по старомодному проводному телефону.

Иногда один прижимает ладонь к тускловатому стеклу, чтобы другой с противоположной стороны смог ответить тем же. Порой кто-то в порыве гнева бьет кулаком по стеклу, и тогда надзиратели его уводят. Все это грустно видеть, так как никакое опосредованное общение никогда по-настоящему не заменит реального человека и непосредственное общение.

Если кому-то из нас по несчастью пришлось бы оказаться по ту или другую сторону стеклянной перегородки и подержать в руке телефонную трубку, то - я абсолютно уверен - ни один не стал бы описывать свой опыт в десятках эссе на тему "Как общение со значимыми людьми по телефону - это настоящий прогресс и светлое будущее". Тем не менее многие уже почти два месяца находятся в таком положении, и каждый день появляется какое-нибудь оптимистическое восхваление роли "Zoom", "Skype" или "MS Teams" в изменении мира.

Вера в технический и общественный прогресс - вернее, в признаки этого прогресса - сильна. Также велико присущее человеку желание показать себя первопроходцем, новатором, лучше других.

К сожалению, единственное позитивное нововведение, которое привнесла в жизни миллионов людей в дни коронавирусной пандемии программа для видеокоммуникации "Zoom", заключается в ограничении сессии 40 минутами в бесплатной версии программы. По истечении 40 минут собрание (а в основном это собрания) или беседа прерываются. Это чистой воды прогресс, так как любое собрание, которое длится дольше, в действительности является пустой тратой времени.

Если бы удалось столь же результативно внедрить это правило при проведении обычных собраний, то мы действительно могли бы сказать, что пандемия коронавируса изменила мир к лучшему - по крайней мере, один его маленький аспект.

То обстоятельство, что средства видеокоммуникации существуют не один десяток лет, и тем не менее люди из очень разных культурных пространств предпочитают физически путешествовать, чтобы хотя бы на несколько часов встретиться лицом к лицу с другими людьми, свидетельствует об универсальных свойствах человеческой натуры. Мы остаемся людьми только до тех пор, пока общаемся друг с другом - в буквальном смысле. Без контакта нас бы просто не было.

Мы остаемся людьми только до тех пор, пока общаемся друг с другом - в буквальном смысле. Без контакта нас бы просто не было.