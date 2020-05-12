Спустя десять дней в Ида-Вирумаа снова выявлены положительные пробы на коронавирус

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, трое новых заболевших связаны с очагом заболевания, который обнаружился две недели назад в Кивиыли, один заразившийся - с Алутагузеским домом попечения в Мяэтагузе, который тоже является одним из крупнейших очагов коронавирусной инфекции в уезде.

- Все эти четыре человека находились в списке близких контактов ранее заболевших людей, поэтому в их случае угроза заражения была вполне реальной. В этих списках есть и другие люди, чьи пробы могут оказаться положительными, - сказала она, отметив, что за последние пару недель в Ида-Вирумаа не было выявлено ни одного нового очага заболевания.

По словам Муузикус, нужно учиться жить с коронавирусом. "Цифры заражения пошли вниз и ситуация стабилизировалась благодаря большим усилиям всех людей, в том числе тех, кто находится на карантине, но мы не должны забывать об этой угрозе. Частое мытье и дезинфекция рук, а также соблюдение дистанции должны сохраниться и после того, как некоторые ограничения отменят. Если цифры заражения снова вырастут, неизбежны новые меры, - сказала она. - Маленький рост, вероятно, неизбежен, когда люди начнут снова более активно перемещаться, но надеемся, что лето станет периодом небольшого затишья для инфекционных заболеваний".

По словам Муузикус, в Ида-Вирумаа практически во всех случаях заражения коронавирусом удалось установить источники заражения. "Эти были логичные случаи, заражались в основном от членов домохозяйства или коллег по работе. В случае заражения одного работника по обслуживанию клиентов источник нам до сих пор неизвестен. Он мог подхватить инфекцию, например, от какого-нибудь заболевшего клиента, бывшего в регионе проездом", - сказала она.