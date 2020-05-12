ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ступать по хрупкому льду придется еще долго

Ограничения чрезвычайного положения, последние два месяца сковывавшие нашу будничную жизнь, потихоньку начинают уходить в прошлое.
Со вчерашнего дня опять открыты торговые центры и музеи. Скоро снова можно будет открыть школы. Открываются границы с Латвией, Литвой и Финляндией. Футбольные команды тренируются и скоро продолжат сезон, правда, поначалу без публики на трибунах. Организаторы мероприятий строят планы на осень, не зная в то же время, каковы будут вводимые правительством ограничения общего числа участников.
Тем не менее постепенной отмене этих и других ограничений по-прежнему сопутствуют меры предосторожности: соблюдать дистанцию, желательно носить в общественных местах перчатки и маски. Многих людей естественный инстинкт самосохранения заставит и в дальнейшем по возможности меньше находиться в общественных местах и соприкасаться с другими людьми.
Выход из чрезвычайного положения и сопутствующих ему ограничений подобен передвижению по хрупкому льду. Достаточно новой крупной вспышки заболевания, как из Дома Стенбока будто из рога изобилия посыплются распоряжения о том, что запрещено делать и какие учреждения нужно закрыть.
Ближайшие месяцы станут узловой точкой нынешнего коронакризиса. Для оживления экономики вроде бы надо быстро избавиться от ограничений, ведь каждый день проволочки с этим увеличивает убытки и неуверенность людей в своем доходе и будущем. С другой стороны, спешка увеличит риск провалиться в полынью и погубить все прежние усилия и надежды. Выбраться из нее во второй раз оказалось бы еще сложнее.