ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ступать по хрупкому льду придется еще долго

Со вчерашнего дня опять открыты торговые центры и музеи. Скоро снова можно будет открыть школы. Открываются границы с Латвией, Литвой и Финляндией. Футбольные команды тренируются и скоро продолжат сезон, правда, поначалу без публики на трибунах. Организаторы мероприятий строят планы на осень, не зная в то же время, каковы будут вводимые правительством ограничения общего числа участников.

Тем не менее постепенной отмене этих и других ограничений по-прежнему сопутствуют меры предосторожности: соблюдать дистанцию, желательно носить в общественных местах перчатки и маски. Многих людей естественный инстинкт самосохранения заставит и в дальнейшем по возможности меньше находиться в общественных местах и соприкасаться с другими людьми.

Выход из чрезвычайного положения и сопутствующих ему ограничений подобен передвижению по хрупкому льду. Достаточно новой крупной вспышки заболевания, как из Дома Стенбока будто из рога изобилия посыплются распоряжения о том, что запрещено делать и какие учреждения нужно закрыть.