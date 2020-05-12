ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Завершается восстановление могилы славного мэра Нарвы

Немец по происхождению и инженер по образованию Адольф Ган (1832-1914) был городским главой Нарвы в 1873-1877 и 1882-1884 годах. Он также руководил Кренгольмской мануфактурой и занимался другой общественно полезной и значимой деятельностью. Имя Гана известно далеко за пределами Нарвы.

Могила семьи Гана на старинном немецко-финском кладбище - на северной окраине Нарвы - пребывала до последнего времени в очень плохом состоянии, как и все это кладбище, расположенное на высоком берегу пограничной реки.

Жена Адольфа Гана - Адель-София - была похоронена здесь в 1900 году, сам Адольф Ган - в 1914 году, их сын Фридрих-Герман-Адольф - в 1925 году.

Воссоздали на основе уцелевшего

За приведение в порядок фамильного могильного участка Ганов в 2018 году взялся видный предприниматель Александр Брокк, почетный гражданин Нарвы. Затем поддержку его начинанию оказали самоуправления Нарвы и Нарва-Йыэсуу, в развитии которых Ган в свое время сыграл важную роль.

Брокк рассказал "Северному побережью", что к моменту его прихода сюда на могиле оставался относительно целый чугунный памятник с утраченными элементами декора. Его восстановили, почистили и покрасили. На чугуне по сей день остаются выбоины от пуль и осколков, ведь кладбище находилось в зоне ожесточенных боев 1944 года. Часть элементов декора находили в земле при помощи металлодетектора, часть воссоздали заново.

- Всю зиму на 2019 год мы собирали информацию, - отметил Брокк.

К сожалению, не удалось найти изображения памятника целиком - и крест на вершине был выполнен по аналогии с другими. "В случае необходимости крест можно будет демонтировать, но 99 процентов, что он там был", - уверен собеседник.

Сохранилась также часть старого каменного постамента памятника, по которой воссоздали весь постамент. Рядом забетонировали и вымостили плиткой могильную площадку, которую обрамит ажурная чугунная ограда с калиткой.

В основание площадки была положена могильная плита. Под ней рабочие видели своды склепа, засыпанного внутри грунтом. Ни склеп, ни тем более находящийся в нем прах потревожены не были, как заверил Брокк: "Во-первых, мы не имеем права, во-вторых, это не входило в наши задачи".

Сотрудничество бизнеса и власти

Александр Брокк сам тоже время от времени берет в руки лопату - очищает окрестную территорию. Почему у него вообще родилась идея заняться реставрацией могилы Адольфа Гана?

- У меня давно была эта мысль, - отвечает предприниматель. - Мы о Гане как-то забыли и только мельком иногда вспоминаем, но это мне кажется неправильным. Захотелось восстановить память о нем, хотя мне он ни брат, ни сват, ни дальний родственник.

В работах на могильном участке Ганов городские власти Нарвы принимают непосредственное участие. Так, в 2019 году департаментом горхозяйства было заключено два договора на общую сумму 9980 евро: по одному договору рабочие разбирали, чистили и заново заливали основание могилы, попутно делая борта под ограждение, по второму - изготовили одиннадцать пролетов кованой ограды.

- На калитку денег в 2019 году не хватило, поэтому ее будем делать из денег, которые выделили в этом году. Также спроектируем и построим пешеходную дорожку и освещение, - рассказал мэр Нарвы Алексей Евграфов о том, на что в горбюджете 2020 года выделено 30000 евро. - Еще в этом году нанесем дорожную разметку для остановки автобусов и автомобилей, чтобы туристы могли там останавливаться, - добавил мэр.

По рассказу Александра Брокка, наладить сотрудничество с самоуправлением помог член Нарвского горсобрания Владимир Бутузов. Также, по его словам, в нынешнем году еще 2500 евро выделила мэрия Нарва-Йыэсуу.