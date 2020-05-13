Турагентство открылось, но клиентов нет

C открытием торгового центра "Титаник" в Йыхви возобновило свою работу и расположенное здесь туристическое агентство "Lükonija", которое имеет свои офисы также в Кохтла-Ярве и Кивиыли. Характеризуя нынешнюю ситуацию в них, член правления фирмы Александр Рак говорит: "Пусто. Клиентов нет. Никакого движения не происходит".
- Нахожусь в торговом центре с десяти до двух часов, чтоб хоть как-то контактировать с клиентами, но никто не заходит, то есть полный штиль, - говорит Александр. - Закрытие границ лишило нас работы в полной мере, ведь раньше мы занимались очень активно оформлением виз, продажей билетов на автобусные и железнодорожные билеты в Россию.