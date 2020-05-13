Турагентство открылось, но клиентов нет

- Нахожусь в торговом центре с десяти до двух часов, чтоб хоть как-то контактировать с клиентами, но никто не заходит, то есть полный штиль, - говорит Александр. - Закрытие границ лишило нас работы в полной мере, ведь раньше мы занимались очень активно оформлением виз, продажей билетов на автобусные и железнодорожные билеты в Россию.

Он отметил, что пока работники агентства находились с 16 марта по 10 мая дома на дистанционном обслуживании клиентов, была проведена большая работа с теми, кто ранее заказывал туры. "Все люди разные, надо было до каждого донести, что никто ничего не теряет, можно перебронировать время полета, и многие это сделали на осень, на следующий год, кто-то оставил деньги на депозите туроператора. Часть клиентов, где-то процентов десять ото всех, все же захотела вернуть деньги, и этот вопрос решается".