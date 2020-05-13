Чт, 14.05.2020
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Турагентство открылось, но клиентов нет

По словам Александра Рака, на сегодня фирма не планирует сокращения работников, несмотря на сложности, продолжает работу, надеясь на открытие границ и на то, что осенью не случится второй волны пандемии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

C открытием торгового центра "Титаник" в Йыхви возобновило свою работу и расположенное здесь туристическое агентство "Lükonija", которое имеет свои офисы также в Кохтла-Ярве и Кивиыли. Характеризуя нынешнюю ситуацию в них, член правления фирмы Александр Рак говорит: "Пусто. Клиентов нет. Никакого движения не происходит".

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- Нахожусь в торговом центре с десяти до двух часов, чтоб хоть как-то контактировать с клиентами, но никто не заходит, то есть полный штиль, - говорит Александр. - Закрытие границ лишило нас работы в полной мере, ведь раньше мы занимались очень активно оформлением виз, продажей билетов на автобусные и железнодорожные билеты в Россию.

Он отметил, что пока работники агентства находились с 16 марта по 10 мая дома на дистанционном обслуживании клиентов, была проведена большая работа с теми, кто ранее заказывал туры. "Все люди разные, надо было до каждого донести, что никто ничего не теряет, можно перебронировать время полета, и многие это сделали на осень, на следующий год, кто-то оставил деньги на депозите туроператора. Часть клиентов, где-то процентов десять ото всех, все же захотела вернуть деньги, и этот вопрос решается".

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