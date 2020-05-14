СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Вока столкнулись два автомобиля
11 мая в 7.40 на 175-м километре шоссе Таллинн - Нарва в деревне Вока Тойлаской волости 33-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Audi A6 Avant" на перекрестке неравнозначных дорог врезался сбоку в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль "Audi A6", которым управлял 45-летний мужчина. 35-летний пассажир "Audi A6" получил телесные повреждения. После медицинского осмотра мужчину отпустили на домашнее лечение.
Сын применил насилие по отношению к матери
11 мая полицию вызвали в квартиру на проспекте Выйду в Нарве, где 24-летний мужчина толкнул свою 52-летнюю мать, в результате чего женщина упала. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Мужчина ударил несовершеннолетнюю
12 мая полиция получила вызов к магазину на улице Вирмализе в Кохтла-Ярве, где 36-летний мужчина ударил 16-летнюю девочку. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.