СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Вока столкнулись два автомобиля

11 мая в 7.40 на 175-м километре шоссе Таллинн - Нарва в деревне Вока Тойлаской волости 33-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Audi A6 Avant" на перекрестке неравнозначных дорог врезался сбоку в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль "Audi A6", которым управлял 45-летний мужчина. 35-летний пассажир "Audi A6" получил телесные повреждения. После медицинского осмотра мужчину отпустили на домашнее лечение.