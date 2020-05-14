ПОЖАРЫ ⟩ В деревне Тырвайыэ горела баня, в Майдла - автомобиль

11 мая в 7.25 в центр тревоги поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу в деревне Тырвайыэ открытым пламенем горит одноэтажная баня. Причина возникновения пожара неизвестна. В результате несчастного случая никто не пострадал. Работы по тушению завершились к 8.01.