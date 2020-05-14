ПОЖАРЫ ⟩ В деревне Тырвайыэ горела баня, в Майдла - автомобиль
11 мая в 7.25 в центр тревоги поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу в деревне Тырвайыэ открытым пламенем горит одноэтажная баня. Причина возникновения пожара неизвестна. В результате несчастного случая никто не пострадал. Работы по тушению завершились к 8.01.
Из-за неисправности проводки загорелся автомобиль
11 мая в 20.22 в центр тревоги сообщили, что в деревне Майдла Люганузеской волости открытым пламенем горит автомобиль.
Спасатели потушили пожар. В ходе проверки выяснилось, что пожар начался из-за возгорания провода аккумулятора.