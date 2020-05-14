ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем вы обосновываете выделение денег из волостного бюджета центру приключенческого туризма?

- Волость сама является учредителем этого центра и ей принадлежит треть центра. Мы находим, что надо прийти на помощь. Эта поддержка со стороны волости нужна прежде всего для того, чтобы заплатить долги, накопившиеся за самые напряженные три-четыре месяца. Так как зима нынче была бесснежной, то ожидавшихся доходов не получилось, а какие-то расходы все равно были. Ситуация еще не настолько плоха, чтобы центр обанкротился, но образовавшийся убыток наверняка даже превышает 20000 евро.