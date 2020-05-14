ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем вы обосновываете выделение денег из волостного бюджета центру приключенческого туризма?

Председатель Люганузеского волостного собрания Ристо Линдеберг внес предложение выделить из волостного бюджета 20000 евро попавшему в трудное экономическое положение Кивиылискому центру приключенческого туризма, перенаправив соответственную сумму из средств на административные расходы создаваемого стадиона, поскольку укладка искусственного газона откладывается и, соответственно, расходы на работы по обслуживанию уменьшатся.
Председатель Люганузеского волостного собрания РИСТО ЛИНДЕБЕРГ:
- Волость сама является учредителем этого центра и ей принадлежит треть центра. Мы находим, что надо прийти на помощь. Эта поддержка со стороны волости нужна прежде всего для того, чтобы заплатить долги, накопившиеся за самые напряженные три-четыре месяца. Так как зима нынче была бесснежной, то ожидавшихся доходов не получилось, а какие-то расходы все равно были. Ситуация еще не настолько плоха, чтобы центр обанкротился, но образовавшийся убыток наверняка даже превышает 20000 евро.
В то же время экономическая ситуация останется сложной, ведь есть опасение, что из-за коронавируса центр и летом не будет зарабатывать обычный доход. Но поскольку территория центра большая и людей там можно рассредоточить, то чем-то заниматься там все же удастся. Другое дело, многие ли люди согласятся нынешним летом посетить этот приключенческий парк.