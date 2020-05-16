ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Время ответов по существу

А сейчас мы живем в нормальности, когда множество людей в общественных местах ходят в масках и резиновых перчатках. Хотя мы не знаем точно, насколько они помогают и помогают ли вообще. Соблюдение дистанции в магазинах, на улицах и в других местах превратилось в привычку, как и постоянное мытье рук и дезинфицирование. Рабочий режим у многих людей за короткое время кардинально изменился, в том числе у учащихся. Мы свыклись с мыслью, что, по сути, и не знаем, что принесет нам ближайшее будущее, да и большинство политиков не обещают нам светлых перспектив, наоборот, предсказывают возможность еще более мрачных времен.

С предстоящего понедельника, когда заканчивается чрезвычайное положение, все вроде бы должно измениться. Во всяком случае, хочется так думать, ведь люди долго терпели и проявляли чувство ответственности. Что они получают за это в ответ? Обещание, что коронавирус может вернуться новой волной, безработица резко вырастет, а экономика восстановится не скоро? Мы привыкли думать, что ответы знают ученые, эксперты-экономисты, медики, политики и другие умные люди, располагающие большей информацией, чем обычные люди.