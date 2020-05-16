ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Время ответов по существу

Мы долго ждали этот день. Мы ждали его так долго, что уже привыкли к этому ожиданию. Сейчас даже не верится, что чрезвычайное положение длилось всего два месяца. На самом деле кажется, будто на карантине мы были гораздо дольше. Кто помнит такие времена, когда устанавливались и вводились все новые ограничения и нам они казались совершенно невероятными и невозможными?
А сейчас мы живем в нормальности, когда множество людей в общественных местах ходят в масках и резиновых перчатках. Хотя мы не знаем точно, насколько они помогают и помогают ли вообще. Соблюдение дистанции в магазинах, на улицах и в других местах превратилось в привычку, как и постоянное мытье рук и дезинфицирование. Рабочий режим у многих людей за короткое время кардинально изменился, в том числе у учащихся. Мы свыклись с мыслью, что, по сути, и не знаем, что принесет нам ближайшее будущее, да и большинство политиков не обещают нам светлых перспектив, наоборот, предсказывают возможность еще более мрачных времен.
С предстоящего понедельника, когда заканчивается чрезвычайное положение, все вроде бы должно измениться. Во всяком случае, хочется так думать, ведь люди долго терпели и проявляли чувство ответственности. Что они получают за это в ответ? Обещание, что коронавирус может вернуться новой волной, безработица резко вырастет, а экономика восстановится не скоро? Мы привыкли думать, что ответы знают ученые, эксперты-экономисты, медики, политики и другие умные люди, располагающие большей информацией, чем обычные люди.
Однако на этот раз все иначе. Похоже, что уже довольно долгое время никто ровным счетом ничего не знает. Известно лишь то, что нужно быть осторожными. Вообще-то мы имеем право знать, ведь хотя премьер-министр и сообщил, что с 18 мая чрезвычайное положение заканчивается, это само по себе не многое изменит. Однако хотелось бы знать хотя бы то, что если носитель высокой власти говорит народу, что к докоронавирусному укладу жизни мы вернемся еще не скоро, то что это по сути значит? Именно таков главный вопрос, ответа на который люди ждут все больше.