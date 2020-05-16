СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ У иностранца украли паспорт

Пострадал в результате нападения

13 мая в полицию сообщили, что в квартире на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 39-летняя женщина и 54-летний мужчина напали на 55-летнего мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью. Полиция задержала нападавших в качестве подозреваемых. Обстоятельства будут установлены в ходе уголовного производства.

Стрелявший из стартового пистолета оказался под следствием

13 мая полицию вызвали на улицу 26 Июля в Нарве, где 19-летний юноша на балконе квартиры стрелял в воздух из стартового пистолета. Полицейские задержали молодого человека в качестве подозреваемого.

Украл хозяйственные принадлежности

13 мая в полицию сообщили, что в период с 1 по 10 мая 30-летний мужчина украл из квартиры на улице Кеск в Силламяэ у 59-летней женщины предметы домашнего обихода на сумму 629 евро.

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