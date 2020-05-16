Уроженка Вильянди Аве Пааво раньше побаивалась Ида-Вирумаа, "как типичный человек из другого уголка Эстонии, не имеющий контакта с этим краем". Теперь она стала большой поклонницей уезда. Пааво руководит местным округом "Найскодукайтсе", устраивает лагеря во дворе своего дома, преподает эстонский язык и с мая возглавляет находящееся в Йыхви предприятие "Eesti Vanglatööstus". Если ей в Ида-Вирумаа чего-то и не хватает, так это, пожалуй, концертов хеви-метал-групп.