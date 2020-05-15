Постоянно колотившую своего мужа женщину приговорили к условному заключению

Первый случай рукоприкладства с ее стороны был зафиксирован в январе прошлого года, когда Анна (38) в их общей с мужем квартире стала выкручивать ему руку и несколько раз ударила его в область грудной клетки. Следующее нападение на мужа она совершила в марте - она царапалась и пыталась его задушить. В общем приговор суда описывает восемь случаев, когда женщина применяла насилие в отношении мужчины, била, царапала и душила его, и причиной этого среди прочего указывались приступы ревности.

Последний инцидент имел в место в ноябре, когда Анна снова напала на мужа, стала царапаться, хватала его за шею и ухо. Когда мужчина позвонил в полицию, женщина повалила его на кровать и стала бить по лицу.

Когда дело дошло до суда, женщина в ходе согласительного производства согласилась на наказание в виде условного заключения на срок в полтора года за ненадлежащее физическое обращение со своим мужем, имевшее место неоднократно.