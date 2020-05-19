Марко Горбан: О (дефицитной) рабочей силе в сельском хозяйстве

Это решение приняли, исходя из чрезвычайного положения. Благодаря тому, что эстоноземельцы добросовестно соблюдают ограничения, мы можем приступить к подготовке отмены чрезвычайного положения и ограничений. Если чрезвычайное положение к концу июля закончится и всевозможные ограничения будут смягчены, то мы сможем вернуться к правилам обычной жизни и вновь станут действовать прежние правила для иностранной рабочей силы.

Существуют разные решения, которые помогли бы в дальнейшем решить проблемы земледельца, и их можно обсудить: от поддержки по зарплате и возможности работать в течение какого-то времени (например, пары месяцев) в период получения пособия по безработице (без отмены пособия) - до организации практического обучения интересующихся в сельскохозяйственных профессиональных учебных заведениях. Всеми этими вариантами уже так или иначе занимаются.

Кроме того, мы тесно сотрудничаем с кассой по безработице - ищем возможности, как лучше свести сельхозпроизводителей с соискателями работы. На хакатоне "The Global Hack" наши люди тоже искали решения, как обеспечить производство продуктов питания в ситуации, когда границы закрыты.

Мы как потребители можем давать свою оценку, предпочитая отечественное и тем самым поддерживая местное предпринимательство и жизнь на селе.

Все эти дискуссии подтвердили, что причина, по которой соискатель в нынешней ситуации не приходит в сельское хозяйство, связана не только с зарплатой. Сегодняшний соискатель работы и современное поколение ищут в работе больше значимости. Теперешний кризис - лучшая возможность осмыслить, насколько важно кормить свой народ. Причина, почему люди не приходят в сельское хозяйство, связана, с одной стороны, с престижем этой сферы, а с другой, тем обстоятельством, что все меньше людей реально и на практике соприкасаются с производством продуктов, сельским хозяйством и сельской жизнью. Личное соприкосновение и опыт - вот на чем основан выбор в нашей жизни. Чтобы предложить людям такое соприкосновение, мы уже несколько лет устраиваем Дни открытых хуторов.

В Эстонии имеются хорошие возможности получить знания в области сельского хозяйства и производства продуктов питания на уровне как профессионального, так и высшего образования. Надо заниматься тем, чтобы молодежь не упускала эти возможности и чтобы у нас в секторе имелись квалифицированные специалисты и смена в лице людей, получивших как профессиональное, так и высшее образование. Можно и существующие учебные заведения рассматривать как среду, в которой можно предложить высвободившимся в других секторах людям необходимые для работы в сельском хозяйстве навыки и подготовку.

Мы с 2015 года исследуем уровень престижа сельского хозяйства и сельской жизни. Судя по результатам нынешнего исследования, сельское хозяйство удостоилось позитивной оценки у 70% жителей, сельская экономика - у 61% и сельская жизнь - у 58% жителей. По сравнению с прежними годами престиж повысился.

Все мы играем свою роль в формировании престижа сельскохозяйственного и пищевого секторов. Мы как потребители можем давать свою оценку, предпочитая отечественное и тем самым поддерживая местное предпринимательство и жизнь на селе. На земледельцев и представительские организации сельской жизни ложится задача по освещению и популяризации положительного опыта, ведь позитивных историй из сферы сельского хозяйства, которыми можно поделиться, много - начиная с молодых семей, приехавших на село, оставшихся там и создавших там рабочие места для себя и своей семьи. Рассказывать надо и о том, что вообще представляет собой труд в сельском хозяйстве; наряду с сезонной работой в нем есть и многое другое - земледелец является сегодня как специалистом высшего звена, так и IT-технологом и поставщиком продуктов питания в одном лице.

Это интересная и полная вызовов работа, предполагающая увлеченность, знания и призвание, а также обеспечивающая достойную оплату. Задача государства - оказать помощь в формировании достойной жизненной среды, куда людям хотелось бы приехать, где им хотелось бы жить и где предприниматели имели бы все предпосылки для успешной деятельности.