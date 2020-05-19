Марко Горбан: О (дефицитной) рабочей силе в сельском хозяйстве

"Почему бы не в деревню на учебу?", "Сумасбродство министра и реальная проблема", "Слава колхозному строю!", "Ностальгия заслоняет ощущение реальности" - вот только некоторые примеры откликов на предложение привлечь к уборочным работам в сельхозсекторе студентов и абитуриентов.
Теперь, когда первый всплеск эмоций миновал, настало время по существу обсудить тему рабочей силы. Это хорошо, что сельское хозяйство и производство продуктов питания оказались в центре всеобщего внимания.
Коронакризис привлек внимание и к тому обстоятельству, что сельское хозяйство, рыбопромышленность и пищевая промышленность имеют огромное значение при снабжении нашего обеденного стола продуктами. Этот сектор играет важную роль в нашей экономике, обеспечивая примерно 4% производимой в Эстонии добавленной стоимости и 5% занятости. Это значит, что на предприятиях сельского хозяйства, рыбопромышленности и пищевой промышленности работало в 2019 году более 29000 человек. Технологии, конечно, развиваются быстро, однако непосредственное участие человека в производстве продуктов питания всегда остается на важном месте.
Проблемы с рабочей силой в сельскохозяйственном и пищевом секторах возникли не в один день и не из-за коронавируса. Нехватка рабочей силы в нашем секторе является темой уже годами: с одной стороны, стабильный экономической рост содействовал росту занятости, а с другой, привел к тому, что на все сектора рабочих рук не хватает. Это стало причиной, почему сектор в последние годы все чаще рассматривал привлечение иностранной рабочей силы. В таком же положении сельхозсектор и в других государствах Европы.
Особенностью сельского хозяйства и производства продуктов питания является сезонность: семена нужно сеять весной и урожай убирать осенью. В эти периоды сельхозсектор нуждается в дополнительных руках, поэтому тут используется больше сезонных рабочих, чем в других секторах. Поскольку местный житель предпочитает стабильное и постоянное рабочее место, то неизбежно, что очень большая часть сезонных работ выполняется с помощью иностранной рабочей силы. Использование иностранной рабочей силы различается в зависимости от секторов и наиболее высоко оно в садоводстве (до 90%). В Эстонии в прошлом году трудилось свыше 5000 иностранных сезонных рабочих, и эта цифра росла год от года.
Влияние коронакризиса на экономику окажется, очевидно, гораздо более многогранным, чем мы можем сейчас представить. Его воздействие наверняка будет еще долго ощущаться на нашем рынке труда. На прошлой неделе число безработных в Эстонии превысило отметку в 50000, и эта цифра, вероятно, вырастет. Ясно, что не все эти люди готовы работать в сельском хозяйстве - либо вследствие своей подготовленности, либо из-за характера работы. В то же время есть хорошие примеры людей разных профессий, которые нашли дорогу в сельское хозяйство, за что достойны признания.
Понимая проблемы земледельцев, мы не должны погрязнуть в мировоззренческих спорах и противопоставлении местной и иностранной рабочей силы. Ясно, что нам требуется как краткосрочный, так и долговременный план - производство продуктов питания шагает в ногу с природой и временами года. Краткосрочное решение мы на сегодня нашли: разрешение на пребывание в Эстонии для всех находящихся здесь иностранных рабочих продлено до конца июня.
Это решение приняли, исходя из чрезвычайного положения. Благодаря тому, что эстоноземельцы добросовестно соблюдают ограничения, мы можем приступить к подготовке отмены чрезвычайного положения и ограничений. Если чрезвычайное положение к концу июля закончится и всевозможные ограничения будут смягчены, то мы сможем вернуться к правилам обычной жизни и вновь станут действовать прежние правила для иностранной рабочей силы.
Существуют разные решения, которые помогли бы в дальнейшем решить проблемы земледельца, и их можно обсудить: от поддержки по зарплате и возможности работать в течение какого-то времени (например, пары месяцев) в период получения пособия по безработице (без отмены пособия) - до организации практического обучения интересующихся в сельскохозяйственных профессиональных учебных заведениях. Всеми этими вариантами уже так или иначе занимаются.
Кроме того, мы тесно сотрудничаем с кассой по безработице - ищем возможности, как лучше свести сельхозпроизводителей с соискателями работы. На хакатоне "The Global Hack" наши люди тоже искали решения, как обеспечить производство продуктов питания в ситуации, когда границы закрыты.
Мы как потребители можем давать свою оценку, предпочитая отечественное и тем самым поддерживая местное предпринимательство и жизнь на селе.
Все эти дискуссии подтвердили, что причина, по которой соискатель в нынешней ситуации не приходит в сельское хозяйство, связана не только с зарплатой. Сегодняшний соискатель работы и современное поколение ищут в работе больше значимости. Теперешний кризис - лучшая возможность осмыслить, насколько важно кормить свой народ. Причина, почему люди не приходят в сельское хозяйство, связана, с одной стороны, с престижем этой сферы, а с другой, тем обстоятельством, что все меньше людей реально и на практике соприкасаются с производством продуктов, сельским хозяйством и сельской жизнью. Личное соприкосновение и опыт - вот на чем основан выбор в нашей жизни. Чтобы предложить людям такое соприкосновение, мы уже несколько лет устраиваем Дни открытых хуторов.
В Эстонии имеются хорошие возможности получить знания в области сельского хозяйства и производства продуктов питания на уровне как профессионального, так и высшего образования. Надо заниматься тем, чтобы молодежь не упускала эти возможности и чтобы у нас в секторе имелись квалифицированные специалисты и смена в лице людей, получивших как профессиональное, так и высшее образование. Можно и существующие учебные заведения рассматривать как среду, в которой можно предложить высвободившимся в других секторах людям необходимые для работы в сельском хозяйстве навыки и подготовку.
Мы с 2015 года исследуем уровень престижа сельского хозяйства и сельской жизни. Судя по результатам нынешнего исследования, сельское хозяйство удостоилось позитивной оценки у 70% жителей, сельская экономика - у 61% и сельская жизнь - у 58% жителей. По сравнению с прежними годами престиж повысился.
Все мы играем свою роль в формировании престижа сельскохозяйственного и пищевого секторов. Мы как потребители можем давать свою оценку, предпочитая отечественное и тем самым поддерживая местное предпринимательство и жизнь на селе. На земледельцев и представительские организации сельской жизни ложится задача по освещению и популяризации положительного опыта, ведь позитивных историй из сферы сельского хозяйства, которыми можно поделиться, много - начиная с молодых семей, приехавших на село, оставшихся там и создавших там рабочие места для себя и своей семьи. Рассказывать надо и о том, что вообще представляет собой труд в сельском хозяйстве; наряду с сезонной работой в нем есть и многое другое - земледелец является сегодня как специалистом высшего звена, так и IT-технологом и поставщиком продуктов питания в одном лице.
Это интересная и полная вызовов работа, предполагающая увлеченность, знания и призвание, а также обеспечивающая достойную оплату. Задача государства - оказать помощь в формировании достойной жизненной среды, куда людям хотелось бы приехать, где им хотелось бы жить и где предприниматели имели бы все предпосылки для успешной деятельности.
Статья опубликована на веб-странице "Maablogi" Министерства по делам сельской жизни