Вт, 19.05.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напала на пожилую женщину
15-17 мая 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

15 мая полицию вызвали в квартиру на улице Пярна в Кохтла-Ярве, где 26-летняя женщина ударила 68-летнюю женщину. Молодая женщина задержана в качестве подозреваемой.

Задержали за применение насилия

15 мая полицию вызвали в квартиру на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, где 31-летний мужчина ударил 40-летнего мужчину, а 59-летний мужчина угрожал потерпевшему. Обидчики задержаны в качестве подозреваемых.

Во время драки прозвучали выстрелы

17 мая в полицию сообщили, что перед домом на улице Кангеласте в Нарве при участии четверых мужчин и одной женщины произошла драка, в ходе которой прозвучали выстрелы. Полиция задержала в качестве подозреваемого 32-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия установят в ходе уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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