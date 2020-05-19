СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напала на пожилую женщину
15 мая полицию вызвали в квартиру на улице Пярна в Кохтла-Ярве, где 26-летняя женщина ударила 68-летнюю женщину. Молодая женщина задержана в качестве подозреваемой.
Задержали за применение насилия
15 мая полицию вызвали в квартиру на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, где 31-летний мужчина ударил 40-летнего мужчину, а 59-летний мужчина угрожал потерпевшему. Обидчики задержаны в качестве подозреваемых.
Во время драки прозвучали выстрелы
17 мая в полицию сообщили, что перед домом на улице Кангеласте в Нарве при участии четверых мужчин и одной женщины произошла драка, в ходе которой прозвучали выстрелы. Полиция задержала в качестве подозреваемого 32-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия установят в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.