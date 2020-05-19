СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напала на пожилую женщину

Задержали за применение насилия

15 мая полицию вызвали в квартиру на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, где 31-летний мужчина ударил 40-летнего мужчину, а 59-летний мужчина угрожал потерпевшему. Обидчики задержаны в качестве подозреваемых.

Во время драки прозвучали выстрелы

17 мая в полицию сообщили, что перед домом на улице Кангеласте в Нарве при участии четверых мужчин и одной женщины произошла драка, в ходе которой прозвучали выстрелы. Полиция задержала в качестве подозреваемого 32-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия установят в ходе уголовного производства.