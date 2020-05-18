После недельного перерыва в Ида-Вирумаа снова зафиксирован случай заражения коронавирусом

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, этот человек вернулся из-за границы, где работал, на прошлой неделе и почувствовал недомогание. "В воскресенье у него взяли пробу, и в понедельник утром пришел положительный ответ", - сказала она.

Муузикус добавила, что заболевший человек находится на карантине и с эпидемиологической точки зрения это понятный случай, когда круг близких контактов известен. "Таких случаев заражения среди людей, которые возвращаются из-за границы с работы домой, может прибавиться. Они были и в Тарту, и в Пярну, а также здесь, в Ида-Вирумаа", - сказала она.

В Кивиыли, последнем крупном очаге инфекции в Ида-Вирумаа, за последнюю неделю новых заболевших коронавирусом не появилось. "Хорошо, что все последние тесты среди близких контактов были отрицательными, - сказала Муузикус, отметив, что кивиылиский случай пока нельзя считать завершенным. - У тех, кто заболел там первыми, заразный период, правда, уже должен был пройти, но у тех, у кого вирус обнаружили только на позапрошлой неделе, - еще нет".