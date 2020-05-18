Тойлаская волость постепенно открывает игровые площадки

Тойлаское волостное управление решило, что по окончании чрезвычайного положения с 18 мая постепенно будут открываться игровые и спортивные площадки общего пользования, тренажерные городки, скейт-парки и пр.
"При пользовании ими мы просим всех по-прежнему соблюдать осторожность и каждого пользователя просим применять меры предосторожности: надевать перчатки или чистить устройства перед использованием. Площадками, которые ограждены лентами, пользоваться пока не разрешается", - сообщило волостное управление.
Находясь на спортивно-игровых площадках, все любители активного отдыха должны соблюдать дистанцию с другими людьми, при возможности следовать правилу 2+2, а также выполнять другие инструкции Департамента здоровья.
Пока сохраняется угроза заражения, во всех волостных учреждениях тоже будут в пределах возможного соблюдать правило социального дистанцирования и продолжать обращать большее внимание на выполнение требований гигиены. Людям с признаками заболевания и больным людям входить в волостные учреждения запрещено.