ПЕРЕДОВИЦА ⟩ История, от которой никто не выиграл

Все мы помним, как истории кивиылиской школы сопереживала вся Эстония и сильно ощущалось, что народ поддерживает уволенного директора. Ведь все понимали, что имело место политически мотивированное сведение счетов, а обоснования, будто Уусталу проводила в школе какую-то политпропаганду и промывание мозгов, не были достаточно подтверждены фактами.

В действительности от этой истории не выиграла ни одна из сторон. Когда в Кивиыли разгорелись страсти, мы прогнозировали в передовице "Северного побережья", что история увольнения директора далеко не закончилась и вполне возможно, что волостная власть сама же упадет на лопатки вследствие своего же приема. Как выяснилось, мы были правы. Этот околошкольный конфликт привел к смене власти в Люганузе.