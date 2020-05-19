ПЕРЕДОВИЦА ⟩ История, от которой никто не выиграл

Со дня увольнения директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу прошло полгода, и эта история приближается к судебному решению, которое с большой долей вероятности признает правой бывшую руководительницу школы. Хотя речь о ее восстановлении в должности - по крайней мере по приговору суда - очевидно, вряд ли зайдет, решение суда имеет все же важное значение и для более широкой общественности.
Все мы помним, как истории кивиылиской школы сопереживала вся Эстония и сильно ощущалось, что народ поддерживает уволенного директора. Ведь все понимали, что имело место политически мотивированное сведение счетов, а обоснования, будто Уусталу проводила в школе какую-то политпропаганду и промывание мозгов, не были достаточно подтверждены фактами.
В действительности от этой истории не выиграла ни одна из сторон. Когда в Кивиыли разгорелись страсти, мы прогнозировали в передовице "Северного побережья", что история увольнения директора далеко не закончилась и вполне возможно, что волостная власть сама же упадет на лопатки вследствие своего же приема. Как выяснилось, мы были правы. Этот околошкольный конфликт привел к смене власти в Люганузе.
Однако преждевременно было бы полагать, будто эта история закончится, когда в силу вступит решение суда. Мы уверены, что она повлияет также на результаты проводимых в следующем году местных выборов в Люганузе. Несущие ответственность за увольнение Уусталу "Isamaa" и Центристская партия должны быть готовы к тому, что избиратели накажут их за то, что они не прислушались к голосу народа, а подчинились, скорее, своим низким политическим инстинктам.