Кайре Вийл: Самостоятельное обучение дает ощущение счастья

Использование интернета и гаджетов отчасти упрощает самообучение, но в то же время и усложняет его. Взрослые склонны слишком часто смотреть в зеркало заднего вида. Серфинг в интернете принципиально отличается от составления конспектов по учебникам. В любом случае в процессе обучения следует сосредоточиться на настоящем моменте.

От многообразия курсов, предлагающих возможность самообучения, голова идет кругом. Перед тем как приступить, стоит внимательно ознакомиться с информацией о цифровой обучающей платформе и ее целями. Выбирайте учебные материалы тщательно и критически. Изучите цели и темы курса, а также бэкграунд преподавателя. Смело спрашивайте дополнительную информацию у организатора курсов. Также ознакомьтесь с интересными специальностями и курсами, которые предлагают местные учебные заведения. К примеру, Вирумааский колледж Таллиннского технического университета приглашает учиться как выпускников школ, так и взрослых, желающих получить вторую или третью специальность.

Чрезвычайное положение благоприятствовало созданию и обнародованию качественных учебных материалов. Богатый выбор различных курсов и учебных объектов небольшого объема доступен в цифровых хранилищах эстонских вузов и профшкол, а также на платформах "Udemy", "Coursera", "edX"; иностранный язык хорошо изучать в "Duolingo".

Чрезвычайное положение благоприятствовало созданию и обнародованию качественных учебных материалов.

Самостоятельное освоение нового навыка не зависит от времени или места. Всегда носите с собой часть учебных материалов. В таком случае паузы обретут новый смысл, а время ожидания в очереди будет проведено с пользой. Прочтя одну книгу, вы узнаете мнение автора; после изучения десяти хороших источников у вас начнет складываться собственное мнение об изучаемой сфере.

Параллельно начинайте читать журналы, блоги и специальные форумы в выбранной области, так как там используется более простой язык. Ищите возможности применить новые навыки или знания на практике и узнайте, где еще, помимо интернета, собираются люди, интересующиеся данной сферой деятельности. По возможности смело заводите беседы с экспертами.

Джеймс Клир в книге "Атомные привычки" пишет о том, что вещи, которые дают ощущение счастья и улучшают качество жизни, стоит держать на видном месте. Тогда не будет причины пропустить или отложить занятие. Вещи, которые провоцируют возникновение плохих привычек и мешают сосредоточиться, должны быть вне досягаемости или же вообще убраны.

Все осведомлены о влиянии мультитаскинга на результативность - он сокращает продуктивность в объеме до 50%. Например, вместо запланированного одного часа проучишься всего 30 минут, если одновременно будешь заниматься другими делами. Трудно по-настоящему насладиться деятельностью, если мы не сосредоточены на ней полностью.

Правило 10000 часов, описанное Андерсом Эрикссоном в книге "Максимум. Как достичь личного совершенства с помощью современных научных открытий", подходит и самообучающимся. 10000 часов практики - это, например, восемь часов занятий в день пять лет подряд. Вдобавок к обретению сноровки ты каждый день сознательно тренируешь силу воли, уверенность в себе и память.

Самостоятельное изучение чего-то нового дает ощущение счастья, которое основывается на достижениях и переживании успеха. При получении положительных эмоций в мозгу вырабатывается дофамин. Уровень дофамина повышается, к примеру, когда мы смотрим на что-то красивое или получаем неожиданную премию; полученный в соцсети лайк тоже вызывает кратковременный выброс дофамина. К сожалению, у бесцельного серфинга и кибербезделья больше отрицательных сторон.