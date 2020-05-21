ОДИН ВОПРОС ⟩ Делает ли государство что-нибудь для смягчения безработицы в Ида-Вирумаа?

- Действительно, Ида-Вирумаа в плане безработицы пострадал больше всего. И потенциал, что он может пострадать еще больше, с учетом именно производства, с учетом именно нашего сланцевого сектора, очень велик, если учесть, что происходит на мировом рынке, каковы цели в области охраны окружающей среды. Так что, на мой взгляд, для Ида-Вирумаа нужно разрабатывать специальные меры, и мы их в правительстве разрабатывали, мы ввели определенные послабления, чтобы удар по Ида-Вирумаа, именно по промышленности, был меньше. Думаю, что крупный сланцевый сектор Ида-Вирумаа нужно рассматривать с разных сторон и помогать ему. Количество людей, которые могут там остаться безработными, исчисляется не десятками, а сотнями.