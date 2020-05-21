Производитель колонок "Audes" расширяет производство в Йыхви

Электронное предприятие "Audes" расширяет свое производство в Йыхви и строит новое производственное здание площадью 1100 квадратных метров. Объем инвестиций составит 300000 евро, новое здание будет готово к концу лета.
В новых помещениях разместится линия для сборки акустических систем и покраски корпусов колонок. По словам владельца предприятия "Audes LLC" Игоря Тюрина, компания использует периоды экономических кризисов для инвестиций уже с 90-х годов. "То, что мир втягивается в очередной кризис, стало понятно еще в августе прошлого года. Кризис затронул и наше производство - занятость людей снизилась. Поэтому временно высвободившихся работников задействовали на строительстве нового здания. Этот период как раз подходит для такого рода начинаний, когда большую часть работ можно выполнять силами своих людей, избегая при этом сокращений, сохраняя коллектив и снижая расходы предприятия на развитие", - пояснил Тюрин.