Производитель колонок "Audes" расширяет производство в Йыхви

В новых помещениях разместится линия для сборки акустических систем и покраски корпусов колонок. По словам владельца предприятия "Audes LLC" Игоря Тюрина, компания использует периоды экономических кризисов для инвестиций уже с 90-х годов. "То, что мир втягивается в очередной кризис, стало понятно еще в августе прошлого года. Кризис затронул и наше производство - занятость людей снизилась. Поэтому временно высвободившихся работников задействовали на строительстве нового здания. Этот период как раз подходит для такого рода начинаний, когда большую часть работ можно выполнять силами своих людей, избегая при этом сокращений, сохраняя коллектив и снижая расходы предприятия на развитие", - пояснил Тюрин.

Новое производственное здание возводится в Йыхви на той территории, где раньше располагались постройки советского времени, которые снесли перед началом строительства. "В прошлый кризис мы начали строить новое здание площадью 1500 квадратных метров, где мы изготавливаем корпуса акустических систем, но отделка и сборка продукции располагались в старых помещениях, в которых невозможно организовать современное эффективное производство. Решение об инвестициях было принято очень непросто, потому что нет никаких иллюзий: ликвидность производственного здания в нашем регионе практически нулевая - трудно представить, что кому-то еще могут потребоваться производственные помещения такой площади в Йыхви", - рассказывает Игорь Тюрин.