Центр "Аллиум" не закрывался на карантин

Он вспомнил, что когда "Аллиум" начинал свою деятельность, проблема наркомании в городе была острой, но многие жители выступали резко против его открытия, считая, что это создаст дополнительные проблемы горожанам. "Задача центра и подобных учреждений заключалась в том, чтобы аккуратно удалить наркоманов и связанные с ними проблемы из общественного пространства. И спустя полтора десятилетия можно говорить о том, что усилия не были напрасны: наркомания существует, но из перечня самых насущных забот общества исчезла, а большинство кохтлаярвесцев не знают, где находится "Аллиум" и даже того, что он вообще существует", - констатирует Акимов.