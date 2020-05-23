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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Вспышка коронавируса добавила остроты работе учителем по обмену в Америке
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Работая в Соединенных Штатах Америки учителем по обмену, Анна-Лийза Нургамаа в чужой стране вела уроки в классе и параллельно через интернет продолжала наставлять своих ийзакуских гимназистов. Когда она вернулась домой, дистанционное обучение стало повседневной реальностью.
- Чтобы поехать учителем по обмену в Америку, нужно было подать заявку на получение стипендии Фулбрайта. Насколько сложным был этот процесс?