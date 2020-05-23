Работая в Соединенных Штатах Америки учителем по обмену, Анна-Лийза Нургамаа в чужой стране вела уроки в классе и параллельно через интернет продолжала наставлять своих ийзакуских гимназистов. Когда она вернулась домой, дистанционное обучение стало повседневной реальностью.

- В январе 2019 года я заполнила заявку, положительный ответ получила в сентябре. Когда прошла тур собеседований, оказалась в четверке лучших в Эстонии, и нам дали возможность сдать оплаченный американским правительством тест на знание английского языка TOEFL, признанный на международном уровне. После этого прошли дальше два эстонца. Сначала я думала, что, может, на страну дается два места, но оказалось, что рейтинг составляли из участников со всего мира.