ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Политволнения в йыхвиском оплоте Центристской партии

Тогда должность старейшины занял однопартиец Репинского Макс Каур, обещавший восстановить в волостном управлении трудовой мир. Теперь кресло шатается и под Кауром. На первый взгляд, курьезным может показаться то, что волостного старейшину хотят снять его же соратники по партии - те, кто год назад и выдвинул Каура на этот пост. Остальные силы волостного собрания относятся к этому плану, скорее, скептично.

Нынешнего волостного старейшину его собственные же соратники по борьбе упрекают за то, что он не в состоянии руководить и не контролирует деятельность членов волостного управления. Что это означает поточнее, не совсем ясно, что дает возможность для разного толкования. Однако за всей этой историей торчат уши одного депутата-предпринимателя. У волостного управления уже довольно давно сложились достаточно напряженные отношения с входящим в коалицию Алланом Мяндом, являющимся истинным девелопером открывшегося в прошлом году "Pargi Keskus". Проблемы возникли с выдачей разрешения на использование, так как помощник волостного старейшины Наталия Абель сочла, что центр не совсем таков, каким планировался поначалу. Напоследок заказали также анализ проекта "Pargi Keskus", обнаруживший, что девелопер обманул волость, занизив стоимость земли под центром. В связи с этим волость предъявляет теперь предпринимателю суровые требования.