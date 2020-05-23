После окончания чрезвычайного положения юноши из Йыхвиской гимназии могут пройти ежевесенний тест на силу и выносливость. Тест НАТО - часть учебной программы по физкультуре в этой школе и одновременно подготовка ко взрослой жизни, ведь тем же самым образом оценивается спортивная форма солдат срочной службы.

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Первая группа из десяти юношей приглашена пройти тест на общую физическую подготовку во вторник во второй половине дня. Сначала они выполняют в спортхолле скручивания лежа и отжимания - оба упражнения нужно сделать в течение двух минут столько раз, сколько хватит сил.