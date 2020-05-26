КОММЕНТАРИЙ ⟩ Март Лайдметс: Министерство образования поддерживает создание в Нарве двух госгимназий

Важно подчеркнуть, что это пока только предложение, и Нарвское горсобрание начнет его обсуждать в июне. После этого можно будет запланировать подписание обновленного договора, и затем план будет окончательно утвержден.

Согласно совместному плану, в одной из госгимназий обучение будет в полном объеме на эстонском языке, вторая тоже будет следовать требованию Закона об основной школе и гимназии, согласно которому обучение ведется на эстонском языке в объеме минимум 60%, но в школе будет возможно частично учиться и на русском языке. Ученики смогут выбрать, в какой школе они будут учиться. В двух госгимназиях к учебе приступят в общей сложности до 720 учеников, как и планировалось изначально. Две госгимназии в будущем покроют потребность в гимназических местах, проистекающую из числа учащихся.

Для обеих госгимназий построят новое современное учебное здание. Для одной из гимназий проведен архитектурный конкурс, частью которого является также архитектурное решение нарвской Кесклиннаской школы, и идет проектирование. Архитектурный конкурс для второй госгимназии будет объявлен в ближайшее время, он охватит здания госгимназии, основной школы и детсада.

В обеих госгимназиях будет обеспечено качественное обучение эстонскому языку и как родному, и как второму, а также, разумеется, предметное обучение на эстонском языке в обговоренном объеме. Поскольку Нарва отличается от многих других регионов Эстонии тем, что там меньше возможностей для изучения эстонского языка в естественной языковой среде, создание госгимназий позволит внести вклад как в расширение возможностей получения качественного среднего образования, так и в подготовку иноязычных гимназистов к получению высшего образования на эстонском языке.

Государственные гимназии будут сотрудничать друг с другом, дополнять друг друга и предлагать разнообразные возможности обучения, оригинальные учебные направления и увлекательные курсы. Конкретный учебный процесс в школах организуют директора и собранные ими команды с вовлечением общины и будущих учеников.

Госгимназии начнут работу 1 сентября 2023 года. Конкурс на директорские должности объявят в 2021 году. Разумеется, одной из задач директоров, как и в любой другой школе, будет наем учителей, и они смогут заняться этим заблаговременно.