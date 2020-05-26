КОММЕНТАРИЙ ⟩ Март Лайдметс: Министерство образования поддерживает создание в Нарве двух госгимназий

Министерство образования и науки после общения с представителями эстоноязычной и русскоязычной общин Нарвы, а также с горуправлением, разработало предложение, соответствующее ожиданиям всех сторон: построить к 2023 году в Нарве две государственные гимназии.
Важно подчеркнуть, что это пока только предложение, и Нарвское горсобрание начнет его обсуждать в июне. После этого можно будет запланировать подписание обновленного договора, и затем план будет окончательно утвержден.
Согласно совместному плану, в одной из госгимназий обучение будет в полном объеме на эстонском языке, вторая тоже будет следовать требованию Закона об основной школе и гимназии, согласно которому обучение ведется на эстонском языке в объеме минимум 60%, но в школе будет возможно частично учиться и на русском языке. Ученики смогут выбрать, в какой школе они будут учиться. В двух госгимназиях к учебе приступят в общей сложности до 720 учеников, как и планировалось изначально. Две госгимназии в будущем покроют потребность в гимназических местах, проистекающую из числа учащихся.
Для обеих госгимназий построят новое современное учебное здание. Для одной из гимназий проведен архитектурный конкурс, частью которого является также архитектурное решение нарвской Кесклиннаской школы, и идет проектирование. Архитектурный конкурс для второй госгимназии будет объявлен в ближайшее время, он охватит здания госгимназии, основной школы и детсада.
В обеих госгимназиях будет обеспечено качественное обучение эстонскому языку и как родному, и как второму, а также, разумеется, предметное обучение на эстонском языке в обговоренном объеме. Поскольку Нарва отличается от многих других регионов Эстонии тем, что там меньше возможностей для изучения эстонского языка в естественной языковой среде, создание госгимназий позволит внести вклад как в расширение возможностей получения качественного среднего образования, так и в подготовку иноязычных гимназистов к получению высшего образования на эстонском языке.
Государственные гимназии будут сотрудничать друг с другом, дополнять друг друга и предлагать разнообразные возможности обучения, оригинальные учебные направления и увлекательные курсы. Конкретный учебный процесс в школах организуют директора и собранные ими команды с вовлечением общины и будущих учеников.
Госгимназии начнут работу 1 сентября 2023 года. Конкурс на директорские должности объявят в 2021 году. Разумеется, одной из задач директоров, как и в любой другой школе, будет наем учителей, и они смогут заняться этим заблаговременно.
Создавая государственные гимназии, государство вносит вклад в образовательную жизнь Нарвы. В учебные здания госгимназий инвестируют 16-17 миллионов евро, и вдобавок к строительству новых учебных зданий госгимназий возможно также поддержать муниципальные школы в объеме 7,5 миллиона евро. Нынешние Кесклиннаская гимназия и Нарвская эстонская гимназия получат современные учебные здания, в комплексе планируется построить новое здание детсада, также государство внесет лепту в реновацию здания нарвской Ваналиннаской государственной школы.