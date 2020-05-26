ПОЖАРЫ ⟩ Спасатели обнаружили незадачливого повара в ванной

Поскольку дверь квартиры была заперта и никто ее не открыл, спасатели проникли внутрь через окно. Выяснилось, что загорелась оставленная на плите еда, хозяин квартиры в это время находился в ванной.

Спасатели потушили возгорание. Дымового датчика в квартире не было.

Пожилой человек спасен от смерти в огне

25 мая в 00.40 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Таммсааре в Йыхви сработал дымовой датчик и чувствуется запах дыма. Выяснилось, что в одной из комнат загорелся масляный радиатор. В квартире также горели свечи.

В квартире проживает пожилой мужчина, которому, по мнению спасателей, требовалась помощь, поскольку сам он справиться не мог. В жилой комнате имелся исправный дымовой датчик, его не так давно установили спасатели из Йыхвиской спасательной команды.