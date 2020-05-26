ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в Йыхви не ввели в действие освобождение от детсадовской платы во время чрезвычайного положения?

- В отличие от других местных самоуправлений, у нас детсады работали все время. Запрета приводить детей в детсады у нас не было, мы даже предлагали всем возможность 24/7, но только при условии, что родители работают. В это время у нас сохранялись также все услуги и все льготы при внесении платы за место. Мы объясняли в попечительском совете и родителям детей, что в случае необходимости в помощи надо подать заявление в волостное управление. Если заявления не подавали, то, видимо, необходимости не было. Я считаю важным, что мы сохранили в детсадах рабочие места учителей и зарплату. Мы старались также держать ситуацию под контролем, чтобы не ломать волостной бюджет из-за чрезвычайного положения.