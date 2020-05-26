ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Все труднее добиться слова "да" от общины

С одной стороны, тут видно противоречие и в том, что жители желают по возможности хорошего уровня жизни, для чего необходимы создающие рабочие места предприятия. Если местные общины в разных уголках Эстонии все сильнее и громче выступают принципиально против всевозможных крупных начинаний, будь то целлюлозный завод или "Rail Baltic", то это неизбежно тормозит также экономический рост. К сожалению, рост благосостояния и налоги в госбюджет могут приходить не откуда-то еще, а только от предпринимательства, при этом обычным также является использование природных ресурсов. Вопрос в том, как это делается.

Другое дело, что учет интересов местной общины становится с каждым годом все более нормальной вещью. Особенно в случае тех предприятий, чье прошлое, на взгляд общины, не было кристально чистым. Предприятию "Kiviõli Keemiatööstus", десятки лет задымляющему окрестности, особенно следует учитывать то, что его всевозможные новые планы привлекают особенно пристальное внимание, а ведь призрака боятся и тогда, когда он даже не собирается заходить в комнату.