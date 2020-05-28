МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.05-04.06

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 мая по 4 июня.
СПОРТ
Четверг, 28 мая
* В Перьятси с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". В центр соревнований в Силламяэ можно проехать по улице Геолоогиа. Старт на шоссе Таллинн - Нарва. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На площадке у Кохтла-Ярвеского Дома спорта (Ярвекюла теэ, 44) в 18.00 - 19-й Кубок Кохтла-Ярве по петанку; дуэты.
Воскресенье, 31 мая
* На площадке у Кохтла-Ярвеского Дома спорта (Ярвекюла теэ, 44) в 11.00 - 19-й Кубок Кохтла-Ярве по петанку; соло.
Понедельник, 1 июня
* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.
Вторник, 2 июня
* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап серии летнего волейбола.
Среда, 3 июня
* В Куремяэ в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.
Четверг, 4 июня
* В Айду-Нымме с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
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