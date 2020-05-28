МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.05-04.06

СПОРТ

Четверг, 28 мая

* В Перьятси с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". В центр соревнований в Силламяэ можно проехать по улице Геолоогиа. Старт на шоссе Таллинн - Нарва. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На площадке у Кохтла-Ярвеского Дома спорта (Ярвекюла теэ, 44) в 18.00 - 19-й Кубок Кохтла-Ярве по петанку; дуэты.

Воскресенье, 31 мая

* На площадке у Кохтла-Ярвеского Дома спорта (Ярвекюла теэ, 44) в 11.00 - 19-й Кубок Кохтла-Ярве по петанку; соло.

Понедельник, 1 июня

* В DG-парке на кивиылиском терриконе в 18.30 - этап соревнований по диск-гольфу "Kiviõli Tuhamäe karikas 2020" / "Кубок Кивиылиского террикона - 2020". Информация: https://discgolfmetrix.com/1238441.

Вторник, 2 июня

* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап серии летнего волейбола.

Среда, 3 июня

* В Куремяэ в 18.30 - этап Ида-Вирумааских недельных игр по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/1149857.

Четверг, 4 июня

* В Айду-Нымме с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.