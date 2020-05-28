Чт, 28.05.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В конфликте между женщиной и мужчиной пострадал мужчина
23-25 мая 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

24 мая в полицию сообщили, что в деревне Котинука Йыхвиской волости в ходе совместного распития спиртных напитков между 42-летней женщиной и 45-летним мужчиной возник конфликт, вследствие которого мужчина получил телесные повреждения. Обстоятельства случившегося установят в ходе уголовного производства.

Применил насилие в отношении молодых людей

24 мая полицию вызвали на улицу А. Даумана в Нарве, где молодых людей в возрасте 19 и 20 лет ударили и заставили сесть в машину. Полиция задержала в качестве подозреваемого 34-летнего мужчину.

В Нарва-Йыэсуу подожгли автомобиль

23 мая в полицию поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу подожгли автомобиль, чем был причинен ущерб в размере около 6500 евро. Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

Напал на улице на трех женщин

25 мая в полицию сообщили, что на улице Яама в Йыхви 55-летний мужчина в ходе конфликта ударил трех женщин, причинив им физическую боль. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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