СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В конфликте между женщиной и мужчиной пострадал мужчина

Применил насилие в отношении молодых людей

24 мая полицию вызвали на улицу А. Даумана в Нарве, где молодых людей в возрасте 19 и 20 лет ударили и заставили сесть в машину. Полиция задержала в качестве подозреваемого 34-летнего мужчину.

В Нарва-Йыэсуу подожгли автомобиль

23 мая в полицию поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу подожгли автомобиль, чем был причинен ущерб в размере около 6500 евро. Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

Напал на улице на трех женщин

25 мая в полицию сообщили, что на улице Яама в Йыхви 55-летний мужчина в ходе конфликта ударил трех женщин, причинив им физическую боль. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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