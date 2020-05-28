СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В конфликте между женщиной и мужчиной пострадал мужчина
24 мая в полицию сообщили, что в деревне Котинука Йыхвиской волости в ходе совместного распития спиртных напитков между 42-летней женщиной и 45-летним мужчиной возник конфликт, вследствие которого мужчина получил телесные повреждения. Обстоятельства случившегося установят в ходе уголовного производства.
Применил насилие в отношении молодых людей
24 мая полицию вызвали на улицу А. Даумана в Нарве, где молодых людей в возрасте 19 и 20 лет ударили и заставили сесть в машину. Полиция задержала в качестве подозреваемого 34-летнего мужчину.
В Нарва-Йыэсуу подожгли автомобиль
23 мая в полицию поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу подожгли автомобиль, чем был причинен ущерб в размере около 6500 евро. Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.
Напал на улице на трех женщин
25 мая в полицию сообщили, что на улице Яама в Йыхви 55-летний мужчина в ходе конфликта ударил трех женщин, причинив им физическую боль. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.