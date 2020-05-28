ОДИН ВОПРОС ⟩ Как "Pargi Keskus" восстановился после чрезвычайного положения?

- Да, мы занимались в основном тем, чтобы обеспечить выживание центра, с учетом того, что какое-то время он был закрыт. Сейчас с этим все в порядке. Все арендаторы вернулись, открылись и работают. Никто не закрыл двери. К счастью, эта ситуация довольно быстро миновала. Народ, конечно, немного осторожен, но он вернулся. Людям все-таки нужны вещи, и в этом смысле интерес к центру у них есть.